Президент встретился с проживающими в Бельгии казахстанцами

Президент,Европа

Соотечественники поделились своими достижениями в работе и учебе, а также сообщили о планах на будущее

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший с официальным визитом в Брюссель, встретился с гражданами Казахстана, которые проходят обучение или работают в Бельгии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе беседы Глава государства поздравил соотечественников с принятием новой Конституции. 

– На всенародном референдуме наш народ сплоченно проголосовал за Конституцию. Этот исключительный по своей важности документ вступит в силу 1 июля. Основной закон станет главным ориентиром для нашего народа. Поздравляю вас с принятием новой Конституции, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку соотечественникам, которые учатся и трудятся за рубежом.

– Нашей стране нужна такая образованная, прогрессивная и интеллектуальная молодежь, как вы. Где бы я ни находился, я всегда оказываю поддержку молодежи. И это не просто слова. Поддержка молодежи – это неотъемлемая составляющая долгосрочной политики государства. Молодые казахстанцы обучаются и трудятся в разных уголках мира. Я как Президент поддерживаю это. Потому что, где бы вы ни находились, вы остаетесь казахами. Мы должны быть Передовой, Справедливой страной. Для того, чтобы построить такое государство, нам всем необходимо сплотиться и самоотверженно трудиться, – сказал Президент.

Глава государства отметил, что в новом Основном законе развитие образования, науки и инноваций определено в качестве стратегического приоритета деятельности государства. Он также призвал молодежь осваивать больше языков.

Соотечественники поделились своими достижениями в работе и учебе, а также сообщили о планах на будущее. В частности, студент третьего курса университета KU Leuven Әлім-Сері Махамбетәлі рассказал о деятельности Ассоциации казахстанских студентов в Бельгии, а Аружан Болатбекова – о работе Kazakh Speaking Club в Брюсселе.

В завершение встречи Президент пожелал успехов студентам и всем гражданам Казахстана, проживающим в Бельгии.

#Токаев #Бельгия #соотечественники

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