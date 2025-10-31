В ходе беседы с ректором Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Владимиром Шевченко Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическое значение ядерной энергетики для Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства рассказал собеседнику, что в нашей стране начата реализация масштабного проекта по строительству первой АЭС с участием международного консорциума во главе с «Росатомом». Кроме того, планируется возведение еще нескольких станций.

В 2022 году в Алматы был открыт филиал МИФИ, который уже выпустил первых магистров. По мнению Президента, это будет способствовать в подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере ядерной энергетики. МИФИ признан одним из мировых флагманов в развитии ядерной науки и подготовке специалистов-атомщиков.