Президент выразил соболезнования в связи с кончиной классика казахской литературы Дулата Исабекова

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя и драматурга, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреата Государственной премии Дулата Исабекулы Исабекова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Дулат Исабекулы, всю свою жизнь посвятивший национальной литературе, был поистине достойной личностью. На протяжении всего творческого пути он неустанно трудился во имя обогащения духовного мира казахского народа и расширения горизонтов национальной прозы», - отметил глава государства.
Лучшие драматические произведения, вышедшие из-под его талантливого пера, подчеркнул он, являются подлинным достоянием мировой сцены, прославляя на международном уровне священное искусство слова.
«Светлый образ Дулата Исабекулы, оставившего после себя богатое литературное наследие, навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в телеграмме.
Дулат Исабеков родился 20 декабря 1942 года в Чимкентской (ныне Туркестанской) области.
Работал в литературно-драматическом вещании Казахского радио, журнале «Жұлдыз», издательствах «Жалын» и «Жазушы», занимал руководящие должности в министерстве культуры Казахстана и Казахском телевидении.
Лауреат республиканского конкурса за лучшую драматургию (1977), награжден орденами «Құрмет» (2002) и «Достық» II степени (2014).