Президент выразил соболезнования в связи с кончиной классика казахской литературы Дулата Исабекова

Президент,Соболезнования
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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя и драматурга, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреата Государственной премии Дулата Исабекулы Исабекова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Касымхан Бегманов / фейсбук

«Дулат Исабекулы, всю свою жизнь посвятивший национальной литературе, был поистине достойной личностью. На протяжении всего творческого пути он неустанно трудился во имя обогащения духовного мира казахского народа и расширения горизонтов национальной прозы», - отметил глава государства.

Лучшие драматические произведения, вышедшие из-под его талантливого пера, подчеркнул он, являются подлинным достоянием мировой сцены, прославляя на международном уровне священное искусство слова.

«Светлый образ Дулата Исабекулы, оставившего после себя богатое литературное наследие, навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в телеграмме.

Дулат Исабеков родился 20 декабря 1942 года в Чимкентской (ныне Туркестанской) области.

Работал в литературно-драматическом вещании Казахского радио, журнале «Жұлдыз», издательствах «Жалын» и «Жазушы», занимал руководящие должности в министерстве культуры Казахстана и Казахском телевидении.

Лауреат республиканского конкурса за лучшую драматургию (1977), награжден орденами «Құрмет» (2002) и «Достық» II степени (2014).

#Касым-Жомарт Токаев #соболезнования #Дулат Исабеков

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