Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Торкунова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана высоко оценил авторитет МГИМО в подготовке высококвалифицированных специалистов-международников.

В данном контексте он приветствовал открытие филиала МГИМО на базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, где уже приступили к обучению первые 100 студентов.

В завершение встречи Глава государства выразил уверенность, что общее стремление академических сообществ Казахстана и России к плодотворному взаимодействию будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами.