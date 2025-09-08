В мероприятии принимают участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.

- На прошлой неделе была открыта новая сессия Парламента. Желаю успехов в вашей деятельности! Можно с уверенностью сказать, что прошедшая сессия выдалась плодотворной. Было принято много необходимых стране законов, всесторонне обсуждались волнующие граждан вопросы.

Во время летних каникул депутаты выезжали в регионы и встречались с местными жителями. Теперь предстоит проанализировать поднятые гражданами проблемы, отработать их с Правительством и учесть в рамках текущей сессии. В целом депутаты Парламента играют важную роль в реализации кардинальных реформ в нашей стране. Выражаю вам огромную признательность, - сказал Токаев.