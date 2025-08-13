О поручении Президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Совета Безопасности рассказал его советник-пресс-секретарь Руслан Желдибай, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/aqorda_resmi

"Глава государства поручил перевести Межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности из ведения Министерства внутренних дел на уровень правительства Республики Казахстан. Это позволит активизировать борьбу с наркоманией и наркобизнесом, а также обеспечит более эффективную координацию работы соответствующих госорганов", - написал Руслан Желдибай в Telegram.

Напомним, что Президент на заседании также подчеркнул, что политика государства должна быть гибкой по отношению к наркозависимым, но жесткой и нетерпимой в отношении наркобизнеса.

Глава государства также указал на недопустимость популяризации наркотиков среди молодежи, отметив негативную тенденцию романтизации употребления запрещенных веществ и алкоголя в интернете и медиаиндустрии.