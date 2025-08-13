Токаев провел заседание Совбеза

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором были обсуждены вопросы противодействия наркотизму как сложному социальному и правовому явлению, связанному с распространением наркомании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Заслушаны доклады министра внутренних дел Ержана Саденова, председателя Комитета национальная безопасности Ермека Сагимбаева, министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.

Глава государства отметил, что ситуация с распространением этого социального зла приобретает все более тревожный характер как в нашей стране, так и в международном масштабе.

– Наркотизм разрушает общество, лишает будущего многих молодых людей, создавая прямую угрозу здоровью нации. Мировые тенденции в области наркомании и наркобизнеса приобретают тревожный характер. Правительства многих стран стали рассматривать проблему не только как физическую и психическую зависимость, но и как широкое общественное, экономическое и правовое явление. Термин наркотизм отражает такой подход, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, эксперты и ученые отмечают, что понятие наркотизм шире наркомании, оно затрагивает широкий спектр социальных, экономических и правовых проблем, в том числе и в контексте национальной безопасности.

Президент заявил о необходимости решить вопрос недостаточного охвата наркозависимых медико-реабилитационными мероприятиями.

– Многие наркозависимые и их близкие скрывают свою проблему, опасаясь огласки и осуждения, – добавил Глава государства.

Было подчеркнуто, что политика государства должна быть гибкой по отношению к наркозависимым, но жесткой и нетерпимой в отношении наркобизнеса.

Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев считает совершенствование информационно-аналитической работы по сбору и обработке статистических данных, а также отслеживанию движения химических веществ.

Президент поручил усилить работу по профилактике наркомании, особенно в образовательной и информационной сферах.

Глава государства также указал на недопустимость популяризации наркотиков среди молодежи, отметив негативную тенденцию романтизации употребления запрещенных веществ и алкоголя в интернете и медиаиндустрии.

Особое внимание было уделено комплексу вопросов, связанных с повышением эффективности выявления, пресечения и наказания за наркоправонарушения.

– Производство и продажа любых видов наркотиков должны быть под строгим запретом и жесточайшим контролем со стороны государства, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость повышения эффективности противодействия транснациональной организованной преступности, а также изобличения организаторов наркомагазинов и нарколабораторий.

Глава государства отдельно остановился на значимости контроля сомнительных финансовых потоков, которые не должны оставаться вне поля зрения правоохранительной системы.

По итогам совещания Президент напомнил, что противодействие наркотизму невозможно без активного участия всего общества, а также дал ряд конкретных поручений правительству, акимам регионов и ответственным государственным органам по усилению мер предупреждения наркомании и борьбы с наркобизнесом.

