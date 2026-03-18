Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Меиржана Юсупова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент заслушал отчет о результатах деятельности компании за 2025 год и планах на предстоящий период. Меиржан Юсупов доложил, что по итогам прошлого года объем производства холдинга составил 25,8 тыс. тонн урана, из которых на долю компании пришлось 13,5 тыс. тонн. Объем продаж вырос на 11%, составив 18,5 тыс. тонн.

«Казатомпром» продолжает системную работу по геологоразведке и увеличению минерально-сырьевой базы страны. Сформирован портфель из шести новых перспективных урановых участков общей площадью более 1 тыс. кв. км, а общий объем инвестиций в геологоразведку до 2030 года планируется на уровне 75-85 млрд тенге.

В 2025 году компанией выделено более 11 млрд тенге на социально-экономическое развитие регионов, в том числе 6 млрд тенге в рамках контрактных обязательств. В соответствии со стратегией развития на 2025–2034 годы «Казатомпром» расширяет присутствие на новых рынках сбыта. В 2025 году подписаны контракты на поставку урана с европейскими энергокомпаниями AxpoPower AG (Швейцария) и ČEZ Group (Чехия), а также с японской Kansai Electric Power Co., Inc.

На данный момент продолжается работа по заключению долгосрочного контракта на поставку концентратов природного урана в Индию. Компания усиливает работу в сфере научных исследований и инноваций. Разработана стратегия научно-технологического развития до 2034 года, направленная на повышение эффективности производства, снижение экологического воздействия и внедрение передовых технологий.

С момента выхода на IPO в 2018 году рыночная капитализация предприятия выросла более чем в 7 раз.

Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию ресурсной базы, расширению международного сотрудничества и реализации социальных инициатив.