Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова о положении дел в регионе после землетрясения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Премьер-министру Олжасу Бектенову поручено оказать помощь в восстановлении и ремонте социальных объектов, жилых домов.

Ситуация в области находится под контролем Правительства.

Напомним, сегодня в регионе произошло пятибалльное землетрясение. По информации МЧС, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 323 км на юго-запад от Алматы.