Землетрясение в Жамбылской области: Премьер отправил рабочую группу для анализа ситуации

Происшествия,Правительство
153

Он поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию на социальных объектах, объектах жизнеобеспечения, дорожных коммуникаций, промышленных предприятиях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова в связи с произошедшими землетрясениями для содействия местным исполнительным органам Жамбылской области в вопросах анализа ситуации, принятия оперативных мер, выявления и оценки ущерба направлена правительственная рабочая группа во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В состав группы также вошли председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства, руководство филиала АО “КазНИИСА”, представители Аппарата Правительства.

Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию на социальных объектах, объектах жизнеобеспечения, дорожных коммуникаций, промышленных предприятиях.

Кроме того, поручено увеличить количество мобильных групп по обследованию объектов, оценке и сбора данных на предмет наличия разрушений.

Напомним, сегодня в регионе произошло пятибалльное землетрясение. По информации МЧС, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 323 км на юго-запад от Алматы.

#землетрясение #Правительство #рабочая группа

Популярное

Все
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Туркестан получил статус Города ремесленников
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Четкий алгоритм действий против паники
Большая удача, если сохранился медальон
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Намечены практические шаги по реализации договоренностей
Здесь вам не равнина – здесь климат иной…
В деле развития региона нужен особый подход
С почтением к наследию Абая
Наполню красотой свой уголок планеты
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия»
У МЧС появился новый самолет
Ставка на справедливость и доверие
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
«Душа поэта открыта всем...»
В рамках индустриальных приоритетов необходимо развивать глубокую переработку
Как исчезает Белый город
Пора рассадная
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Семипалатинец Василий Фоминых – участник Парада Победы
Так звучит дружба
Глава государства осмотрел ярмарку ремесел в этноауле
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
День сближения сердец
Умер казахстанский миллиардер Александр Машкевич
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
В США закрыли Минобразования
Строительство нового завода стоимостью $1,35 млрд стартовало в РК
Кипит казан в школьном дворе
«Цифровое общество» защитит персональные данные
Высокогорный каток «Медеу» закроют на ремонт
Президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Конор Макгрегор будет баллотироваться на пост президента Ирландии
21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна
В Турции ширятся протесты против задержания мэра Стамбула
Пожар произошел в пассажирском поезде на участке Астана – Караганда
Давай, малыш, вперед!
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге

Читайте также

Полицейские спасли 20-летнего астанчанина от прыжка с восьм…
Организацию питания в образовательных учреждениях обсудили …
Двое рабочих пострадали при пожаре на ПНХЗ
Более 20 детей застряли в разрушенной школе в Мьянме

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]