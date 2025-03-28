Он поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию на социальных объектах, объектах жизнеобеспечения, дорожных коммуникаций, промышленных предприятиях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова в связи с произошедшими землетрясениями для содействия местным исполнительным органам Жамбылской области в вопросах анализа ситуации, принятия оперативных мер, выявления и оценки ущерба направлена правительственная рабочая группа во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В состав группы также вошли председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства, руководство филиала АО “КазНИИСА”, представители Аппарата Правительства.

Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию на социальных объектах, объектах жизнеобеспечения, дорожных коммуникаций, промышленных предприятиях.

Кроме того, поручено увеличить количество мобильных групп по обследованию объектов, оценке и сбора данных на предмет наличия разрушений.

Напомним, сегодня в регионе произошло пятибалльное землетрясение. По информации МЧС, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 323 км на юго-запад от Алматы.