Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Казахстанские сейсмические станции зафиксировали землетрясение в 03:42 по времени Астаны, сообщает Kazpravda.kz

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По информации МЧС, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 323 км. на юго-запад от г. Алматы.

«Сведения об ощутимости в Жамбылской области: Расчетная интенсивность (в баллах) составила: с. Мерке 5.0 б. с. Кулан 4.0 б. г. Шу 2.0 б. с. Толе Би 2.0 б. с. Сарыкемер 2.0 б. г. Тараз 2.0 б. с. Кордай 2.0 б. с. Аса 2.0 б. с. Мойынкум 2.0 б», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Там же добавили, что сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

На базе командного центра МЧС развернули оперативный штаб по контролю над сейсмической обстановкой. Вице-министр по ЧС РК Батырбек Абдышев провёл рабочее совещание и видеоконференцию с территориальными подразделениями, сообщает ДЧС Жамбылской области.

МЧС продолжает мониторинг обстановки. Спасательные подразделения находятся в готовности к реагированию в случае необходимости.

Специалисты АГЭТУ ГУ "Казселезащита" провели мониторинг русел рек, гидротехнических сооружений, а также селеопасных участков. Сотрудники патрульной полиции проводят визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

В командном центре МЧС РК и ДЧС региона работает горячая линия: +7 (7172) 55-96-21, + 7 (262) 51-35-75.