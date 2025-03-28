Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Происшествия
141
Дана Аменова
корреспондент

Казахстанские сейсмические станции зафиксировали землетрясение в 03:42 по времени Астаны, сообщает Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По информации МЧС, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 323 км. на юго-запад от г. Алматы.

«Сведения об ощутимости в Жамбылской области: Расчетная интенсивность (в баллах) составила: с. Мерке 5.0 б. с. Кулан 4.0 б. г. Шу 2.0 б. с. Толе Би 2.0 б. с. Сарыкемер 2.0 б. г. Тараз 2.0 б. с. Кордай 2.0 б. с. Аса 2.0 б. с. Мойынкум 2.0 б», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Там же добавили, что сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

 

На базе командного центра МЧС развернули оперативный штаб по контролю над сейсмической обстановкой. Вице-министр по ЧС РК Батырбек Абдышев провёл рабочее совещание и видеоконференцию с территориальными подразделениями, сообщает ДЧС Жамбылской области.

МЧС продолжает мониторинг обстановки. Спасательные подразделения находятся в готовности к реагированию в случае необходимости.

Специалисты АГЭТУ ГУ "Казселезащита" провели мониторинг русел рек, гидротехнических сооружений, а также селеопасных участков. Сотрудники патрульной полиции проводят визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

В командном центре МЧС РК и ДЧС региона работает горячая линия: +7 (7172) 55-96-21, + 7 (262) 51-35-75.

#землетрясение #МЧС #юг #ночь

Популярное

Все
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Большая удача, если сохранился медальон
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Четкий алгоритм действий против паники
Здесь вам не равнина – здесь климат иной…
Туркестан получил статус Города ремесленников
Намечены практические шаги по реализации договоренностей
С почтением к наследию Абая
В деле развития региона нужен особый подход
Наполню красотой свой уголок планеты
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия»
У МЧС появился новый самолет
Пора рассадная
Ставка на справедливость и доверие
«Душа поэта открыта всем...»
Брак без брака
Как исчезает Белый город
Воспитать или само вырастет?
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Семипалатинец Василий Фоминых – участник Парада Победы
Так звучит дружба
Глава государства осмотрел ярмарку ремесел в этноауле
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
День сближения сердец
Умер казахстанский миллиардер Александр Машкевич
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
В США закрыли Минобразования
Кипит казан в школьном дворе
Строительство нового завода стоимостью $1,35 млрд стартовало в РК
«Цифровое общество» защитит персональные данные
Высокогорный каток «Медеу» закроют на ремонт
Президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Конор Макгрегор будет баллотироваться на пост президента Ирландии
21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна
В Турции ширятся протесты против задержания мэра Стамбула
Пожар произошел в пассажирском поезде на участке Астана – Караганда
Давай, малыш, вперед!
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге

Читайте также

Двое детей погибли при крушении прогулочного батискафа в Ег…
Зараженные грибком «пауки-зомби» появились в Лондоне
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Четыре человека погибли при стрельбе в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]