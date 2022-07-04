Фото пресс-службы Президента РК
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Президенту доложили о реализации проектов "КазМунайГаза"

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства был проинформирован о реализации проектов «КазМунайГаза» в сфере нефтегазохимии. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы на заводе по производству полипропилена в Атырауской области, запуск ожидается в августе текущего года.

Также Президенту было доложено о ходе реализации проектов по производству полиэтилена и бутадиена.

Магзум Мирзагалиев отчитался о текущем состоянии и перспективах развития АО «Озенмунайгаз» и проводимой работе по поддержанию социальной стабильности в Мангистауской области.

По его словам, в целях решения вопросов социально-трудовых отношений, а также осуществления приема обращений физических и юридических лиц по вопросам деятельности дочерних организаций «КазМунайГаза» открыто представительство национальной компании в Актау.

Кроме того, реализуется проект по повышению качества образования детей в Жанаозене, ведется строительство дворца школьников и спортивных площадок.

Руководитель «КазМунайГаза» также доложил о перспективах развития зарубежных активов компании.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, касающихся своевременной реализации инвестиционных проектов и продолжения работы по поддержанию социальной стабильности.

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