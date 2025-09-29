Эта награда присуждается исключительно главам государств, внесшим вклад в укрепление дружбы с Италией.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Италии Серджо Маттарелла вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую награду своей страны – орден «За заслуги перед Итальянской Республикой», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Это высшая награда нашей страны, которая присуждается исключительно главам государств, внесшим вклад в укрепление дружбы с Италией. Я очень признателен за Вашу деятельность, направленную на обеспечение международного порядка и поддержание мира. Также вы активно участвуете в развитии постоянного сотрудничества между Италией и Казахстаном, и за это мы благодарны Вам. Эта награда, которую я имею честь Вам вручить, отражает признание Ваших заслуг перед нашей Республикой, – сказал Президент Италии.

Глава государства выразил искреннюю благодарность, отметив, что для него большая честь принять высшую государственную награду Италии из рук Президента Серджо Маттареллы.