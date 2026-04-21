Президенты Казахстана и Монголии провели переговоры в узком составе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что отношения двух стран выходят на новый уровень, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент отметил, что наши братские народы связывают общая история и единые корни, мы являемся потомками кочевых цивилизаций. Казахи и монголы на протяжении веков были близкими соседями. Образ жизни и традиции наших народов схожи. И сегодня в основе нашей дружбы лежат эти вечные ценности.

–  В настоящее время сотрудничество двух стран развивается в духе стратегического партнерства. Укрепляются межгосударственные, межпарламентские и межправительственные связи. Уважаемый г-н Президент, благодаря Вашему личному вкладу наши отношения выходят на новый уровень. Я высоко ценю это. Благодаря Вашей неустанной деятельности в Монголии происходят значительные позитивные преобразования. В прошлом году экономика страны выросла на 6,8 процента. Это достижение стало возможным, безусловно, благодаря Вашей мудрой политике. Под Вашим руководством реализованы важные инициативы, направленные на повышение благосостояния народа. Нам известно, что в Монголии осуществляется комплексный план развития государства Vision-2050. Кроме того, Вы приступили к строительству нового города Хархорума, – сказал Президент Казахстана.

Он пожелал успехов в претворении в жизнь этих уникальных проектов, добавив, что Казахстан искренне радуется всем достижениям братской страны.

В свою очередь Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух высказал свою радость, что имеет возможность осуществить спустя двадцать лет государственный визит в нашу страну.

–  Вы также два года назад, в 2024 году, совершили государственный визит в Монголию и действительно вывели монгольско-казахские отношения на новый уровень стратегического партнерства. Несомненно, это событие будет золотыми буквами вписано в историю нашего двустороннего сотрудничества. Уважаемый г-н Президент, под Вашим дальновидным, мудрым и высокопрофессиональным руководством в Казахстане достигнуты значительные успехи в развитии экономики и социально-политической сферы. Монгольский народ внимательно наблюдает за достижениями Казахстана. Во время Вашего визита в 2024 году мы подписали более десяти документов. В ходе текущего государственного визита мы также подпишем ряд важных документов, – сказал монгольский лидер.

