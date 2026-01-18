Президенты Турции и Египта приглашены в «Совет мира» по Газе

Политика,В мире,США
3

Президент США Дональд Трамп направил приглашение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану войти в состав Совета мира по Газе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Согласно его заявлению, Трамп, являющийся председателем исполнительного органа при Совете мира, направил письмо от 16 января с официальным предложением Эрдогану стать одним из учредителей Совета мира», - пишет издание "Хюрриет" со ссылкой на главу Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттина Дурана.

Дуран напомнил, что в ведение Совета входят задачи поддержания безопасности в анклаве и его восстановления.

В Каире сообщили, что египетские власти изучают аналогичное приглашение от Трампа в адрес президенте Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

16 января Трамп заявил, что Совет мира, который в соответствии с планом Вашингтона будет руководить восстановлением сектора Газа, сформирован.

Накануне стало известно, что в Совет мира по Газе под председательством Трампа войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, экс-премьер Британии Тони Блэр, зять президента Джаред Кушнер, американский бизнесмен Марк Роуэн, президент Группы Всемирного банка Аджай Банга, заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Габриэль. Болгарский дипломат Николай Младенов станет представителем Совета в Газе.

Также для реализации планов сформирован исполнительный совет по Газе, куда вошли глава МИД Турции Хакан Фидан, спецкоординатор по ближневосточному мирному процессу Сигрид Кааг, министр международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль Хашими, израильско-кипрский миллиардер Якир Габав.

 

#США #мир #СекторГаза

Популярное

Все
Как изменится животноводство к 2030 году в Казахстане
США подняли тарифы для ряда стран Европы из-за Гренландии
Ярмарка выходного дня проходит в Астане
В Алматы заложили первый камень в строительство школы «Сириус»
В Казахстане вступил в силу Закон об ИИ
Пять человек погибли при сходе лавин в Австрии
МЧС Казахстана напомнил о безопасности при Крещенских купаниях в 2026 году
Авиакомпанию в Индии оштрафовали на $ 3 млн за отмену рейсов
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
День рождения национального театра
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Токаев и Нетаньяху провели телефонный разговор
Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами
Благодарность со стороны Израиля - свидетельство признания международного авторитета Казахстана - политолог
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
Бублик пробился в финал турнира в Гонконге
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе

Читайте также

Авиакомпанию в Индии оштрафовали на $ 3 млн за отмену рейсов
США подняли тарифы для ряда стран Европы из-за Гренландии
Мощные ливни идут в ЮАР уже вторую неделю
Венесуэла подписала первый контракт на экспорт сжиженного г…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]