Президент США Дональд Трамп направил приглашение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану войти в состав Совета мира по Газе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

«Согласно его заявлению, Трамп, являющийся председателем исполнительного органа при Совете мира, направил письмо от 16 января с официальным предложением Эрдогану стать одним из учредителей Совета мира», - пишет издание "Хюрриет" со ссылкой на главу Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттина Дурана.

Дуран напомнил, что в ведение Совета входят задачи поддержания безопасности в анклаве и его восстановления.

В Каире сообщили, что египетские власти изучают аналогичное приглашение от Трампа в адрес президенте Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

16 января Трамп заявил, что Совет мира, который в соответствии с планом Вашингтона будет руководить восстановлением сектора Газа, сформирован.

Накануне стало известно, что в Совет мира по Газе под председательством Трампа войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, экс-премьер Британии Тони Блэр, зять президента Джаред Кушнер, американский бизнесмен Марк Роуэн, президент Группы Всемирного банка Аджай Банга, заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Габриэль. Болгарский дипломат Николай Младенов станет представителем Совета в Газе.

Также для реализации планов сформирован исполнительный совет по Газе, куда вошли глава МИД Турции Хакан Фидан, спецкоординатор по ближневосточному мирному процессу Сигрид Кааг, министр международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль Хашими, израильско-кипрский миллиардер Якир Габав.