В США назвали состав «Совета мира» по Газе

В мире,США
37

Заявление 16 января опубликовал Белый дом на своем сайте, передает Kazpravda.kz

Фото: @motaz_azaiza

В «Совет мира» по сектору Газа вошли спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, госсекретарь США Марко Рубио, экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель советника по нацбезопасности Соединенных Штатов Роберт Гэбриел.

Уточняется, что каждый член исполнительного совета будет отвечать за конкретный набор стратегических задач, критически важных для стабилизации и долгосрочного развития Газы.

Эти задачи включают укрепление управленческого потенциала, развитие региональных связей, восстановление, привлечение инвестиций, а также крупномасштабное финансирование и мобилизацию капитала.

Трамп 15 января заявил, что формирование «Совета мира», призванного управлять сектором Газа, завершено. Он также добавил, что, по его мнению, это самый великий и престижный совет, который когда-либо был создан.

Портал Axios 14 января сообщил, что США отправили приглашения ряду государств на вступление в «Совет мира» по сектору Газа. Уточнялось, что первая встреча в рамках совета может состояться уже на следующей неделе. Ожидается, что председателем заседания станет Трамп.

#США #Палестина #СекторГаза

