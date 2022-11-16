"При застройке города надо учитывать интересы жителей, а не стройкомпаний" – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече с общественностью Алматы, где отметил проблемные вопросы точечной застройки города и неудобной планировки зданий и дорог, сообщает Kazpravda.kz.

"Многочисленные нарекания вызывает неудобная планировка зданий и дорог - так называемая точечная застройка или "человейники". Алматы должен стать передовым мегаполисом, соответствующим требованиям современной урбанистики. Город нельзя превращать в каменные джунгли. Алматы должен дышать свежим горным воздухом Алатау – это очень важно для экологии города", – сказал президент.

Токаев отметил, что при застройке необходимо учитывать интересы жителей, а не строительных компаний.

"Это требование не предусмотрено действующим законодательством. Поручаю Правительству совместно с акиматом тщательно изучить эти проблемные вопросы и разработать соответствующие поправки в закон. Данные меры необходимы для дальнейшего развития Алматы как комфортного и удобного для проживания города. В мегаполисе должно быть больше таких мест общественного отдыха, как Ботанический сад. Для некоторых районов этот вопрос является ключевым. Городскому акимату предстоит кардиально решить эту проблему. Планируется построить пять центров досуга. Полностью поддерживаю это предложение. Работу необходимо выполнить качественно", – заключил глава государства.