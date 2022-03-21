Заместитель Премьер-министра РК – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о ситуации со скоплением грузов на казахстанско-российской границе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Правительства Казахстана.

«На погранпунктах Маштаково/Сырым скопилось много фур, ожидающих въезд в Казахстан. И уже появлялись сообщения, что якобы то ли Россия, то ли Казахстан не пропускают грузы. Однако данная информация не соответствует действительности.

Причиной скопления машин стали сложные погодные условия последних нескольких недель. Почти 10 дней в том районе были бураны, дороги закрывались из-за гололеда. С нормализацией погоды все фуры, которые пережидали закрытие трасс, практически одномоментно оказались на подъезде к российскому ПП «Маштаково», выстроив многокилометровую живую очередь. Плюс к этому во время бурана 16-17 марта на казахстанском погранпосту «Сырым» отключалась электроэнергия. Это стало причиной задержки грузов с казахстанской стороны», – пояснил Султанов.

Но сейчас дороги открыты и расчищены, пропуск машин идет в штатном режиме, отметил министр.

Кроме того, для упрощения процесса пересечения границы товарами, сейчас прорабатывается возможность предоставлять допуск ветеринарным инспекторам на территорию пограничного пункта. Это исключит необходимость для водителей делать крюк на отдельно расположенный ветеринарный контрольный пост и ускорить процесс трансграничной торговли, рассказал зампремьера.

«Еще раз хочу заверить, что я отслеживаю ситуацию с трансграничной торговлей и нахожусь на постоянной связи с нашими российскими коллегами. В случае появления каких-либо сложностей, мы оперативно принимаем меры по их устранению», – подчеркнул в завершение Султанов.

Фото: inbusiness.kz