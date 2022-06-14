Причину снижения дохода по пенсионным накоплениям казахстанцев объяснил глава Нацбанка

Причину снижения инвестиционного дохода по пенсионным накоплениям казахстанцев объяснил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz.

Он сообщил, что пенсионные активы ЕНПФ составили 12,7 трлн тенге. Объем инвестиционного дохода с начала т.г. составил отрицательное значение – 154,1 млрд тенге, пенсионных взносов – 662,5 млрд тенге, пенсионных выплат – 106,8 млрд тенге.

"Основной причиной начисления вкладчикам отрицательного инвестиционного дохода стало снижение рыночной стоимости по большинству финансовых инструментов, связанное с нестабильностью на финансовых рынках, а также укрепление курса тенге за 5 месяцев. Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 4,1%. При этом с точки зрения устойчивости накопительной пенсионной системы целесообразно рассматривать показатели доходности и инфляции на длительном горизонте времени. Так, например, накопленная доходность пенсионных активов за 5 лет составила 53% при накопленной инфляции 46,2%", – сказал Галымжан Пирматов.