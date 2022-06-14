Причины укрепления тенге назвали в Нацбанке

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов на заседании Правительства назвал причины укрепления курса тенге, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"В мае, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках, курс тенге укрепился до 415,16 тенге за доллар США, то есть на 6,8%", – сообщил Галымжан Пирматов.

Укрепление национальной валюты, по его словам, связано с высокими рыночными ценами на нефть и газ, налоговыми выплатами экспортеров, изменением настроений участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, а также укреплением курса российского рубля.

"В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", – резюмировал глава Нацбанка.