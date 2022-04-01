Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов на 31 марта на Казахстанской фондовой бирже составил 467,03 тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«31 марта по итогам торгов на биржевой площадке KASE курс тенге сложился на уровне 467,03 тенге за доллар США, укрепившись с начала марта на 5,7%. Укрепление тенге происходило на фоне коррекции на международных финансовых рынках, а также периода налоговых выплат», – сказано в распространенном Нацбанком сообщении.

Сообщается также, что в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

При этом отмечается, что Нацбанк продолжает работу по переходу к полноценному режиму инфляционного таргетирования, для которого необходимым условием являются структурные изменения в экономике, снижение льготного государственного кредитования, а также приверженность принципам свободного плавания обменного курса.

«Национальный банк имеет весь необходимый инструментарий для предотвращения дестабилизации на внутреннем финансовом рынке в случае реализации негативных сценариев и продолжает следить за ситуацией», – заверили в главном банке страны.

Отметим, что в связи с высоким уровнем геополитической напряженности тенге достигал исторического максимума в 512,17 тенге за доллар США по состоянию на 15 марта 2022 года. Однако после этого траектория движения национальной валюты изменилась в сторону укрепления.