Прием заявок на конкурс для профессиональных художников продолжается в Казахстане

Он продлится до 24 февраля 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото сгенерировано нейросетью Midjourney

В ведомстве напомнили, что в Казахстане продолжается прием заявок на республиканский творческий конкурс «Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі» для профессиональных художников.

«Целью конкурса, организованного Министерством культуры и информации, является популяризация национальных ценностей и культурных объектов через изобразительное искусство, поддержка творчества отечественных художников и формирование патриотического духа. Если Вы профессионал и создаете работы на тему традиционных культурных ценностей в жанре пейзаж, натюрморт или сюжетной картины — не упустите шанс!», – говорится в сообщении.

Прием заявок продлится до 24 февраля 2025 года. По всем дополнительным вопросам можно обратиться по телефону: 8 (7172) 919 035, 919 036 (вн. 366, 643).

Подробнее о правилах конкурса можно прочитать здесь.