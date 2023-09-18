Приговор в шестнадцать лет оставлен без изменений

Апелляционный суд оставил в силе приговор организатору «январских» массовых беспорядков в Кызылорде, не установив каких-либо оснований для изменения или отмены приговора, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Мужчина, осужденный судом первой инстанции на 16 лет лишения свободы, будет отбывать именно этот срок.

- Гражданин осужден по статьям закона, предусматривающим наказание за организацию массовых беспорядков, за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов группой лиц, способом, опасным для жизни других людей, за покушение на хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья и с угрозой применения такого насилия, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Адвокаты осужденного обжаловали приговор в порядке апелляции, они просили отменить его и оправдать своего подзащитного.

В суде перечислили деяния, совершенные осужденным:

- Мужчина в декабре 2021 года, собрав людей на кладбище Кызылорды, организовал массовые беспорядки, прошедшие позже 4 января 2022 года перед ТЦ «Aray City Mall», в зданиях областного акимата и полиции. Для хищения огнестрельного оружия он заранее получил схему здания полиции. Довести преступное действие до конца ему помешало сопротивление сотрудников правоохранительных органов. В ходе массовых беспорядков у здания полиции именно он приказал своим подельникам стрелять. Вина подсудимого подтверждена показаниями свидетелей, потерпевших, видеозаписями, заключениями экспертизы, вещественными доказательствами.

Апелляция не установила оснований для изменения или отмены приговора. В связи с этим приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. На данный момент приговор суда вступил в законную силу.