Экономика
Приграничье – барометр добрососедства

Новое издание посвящено одной из важнейших задач современной политики, своего рода феномену интеграционных процессов – приграничному сотрудничеству Казахстана и России, созданию Таможенного союза и формированию основ Евразийского экономического союза. Автор книги рассуждает о том, что в условиях неустойчивой глобальной конъюнктуры единый евразийский рынок становится одним из основных источников роста экономик «тройки». И уже не столько внешний спрос, сколько спрос внутри Таможенного союза обеспечивает загрузку предприятий стран-участниц в самых различных отраслях экономики.

«В мировой практике приграничные территории характеризуются наиболее высокой динамикой развития, поскольку занимают ключевое место в трансграничном движении населения и товаров, международном сотрудничестве в таких сферах, как окружающая среда, сельское хозяйство и планирование, а также транспорт, безопасность и коммуникации... Рассматривая народную дипломатию как важнейшее средство и форму приграничного сотрудничества, нетрудно убедиться в том, что ее стержнем и духовной базой являются прежде всего исторически добрые отношения казахов и русских», – говорится в книге.

Приграничье, по мнению ее автора, это своего рода барометр отношений соседних государств и особый коридор, где формируются основные принципы народной дипломатии и добрососедства. Именно эта идеология, пишет А. Башмаков, была положена в основу инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Десять шагов навстречу простым людям». Однако серьезных фундаментальных исследований, связанных с народной дипломатией, к сожалению, нет. Между тем народная дипломатия прямо влияет на отношения целых государств и регионов. Особенно это важно для приграничных районов Казахстана и России – граница между двумя странами является самой протяженной в мире сухопутной государственной границей, насчитывая 7,5 тыс. км. Отрадно и знаменательно, отмечается в книге, что за все годы суверенного развития между странами не было ни одного случая пограничных недоразумений.

Рассуждая о Казахстане и России в системе Евразийской экономической интеграции, Анатолий Башмаков пишет, что «в ближайшей и отдаленной перспективе развитие казахстанской государственности будет, несомненно, находиться под влиянием феномена Назарбаева… Он является убежденным евразийцем». Казахи и русские, а вместе с ними и другие народы, проживающие веками рядом, комплиментарны, утверждает автор, а это и есть наше огромное и бесценное достояние. Работая над развитием этой идеи, Нурсултан Назарбаев неустанно подчеркивает, что «всякий народ есть инструмент с особым тембром в оркестре человечества, потому что он умеет то, чего не умеет в такой степени другой, и именно в своей непохожести дорог и должен быть любим соседом, что восполняет его односторонность». Такая идея Назарбаева легла в качестве нравственной основы при разработке государственной национальной политики и создании впервые в мире такого не имеющего аналога института, каким является Ассамблея народа Казахстана.

Поэтому логично, что, выступая недавно с очередной лекцией перед студентами МГУ, Глава нашего государства вновь подчеркнул, что Казахстану и России нужно стремиться к взаимной экономической интеграции. Говоря об объективных предпосылках интеграции в области экономического и торгового партнерства, необходимо учитывать, отмечает А. Башмаков, интересы национальной и государственной безопасности, внешние факторы и современные вызовы времени. Наконец, еще один такой важный момент в укреплении союза двух стран. Речь идет о социокультурной и исторической общности и гуманитарной составляющей, поскольку глубинные ритмы казахского и русского этносов совпадают – а это способность к прорыву, открытость миру, мобильность и адаптивность.

«Следует сказать, что у России сегодня нет более надежного партнера, чем Казах­стан, и наоборот… Это органичный союз. И он должен быть крепким в экономическом и духовном измерениях», – подытоживает автор книги.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА,
r.shulembaeva@kazpravda.kz
Алматы

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