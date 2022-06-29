Фото: пресс-служба Президента РК
Президент , Международное сотрудничество
Прикаспийский продовольственный хаб предложил создать Токаев
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде заявил, что в условиях беспрецедентного «глобального шторма» возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«С момента проведения исторического саммита в Актау прошло уже четыре года. За это время мир претерпел кардинальные изменения. В условиях беспрецедентного «глобального шторма» возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала», – обозначил Токаев.

По его словам, Каспий – это не только огромное средоточие полезных ресурсов, но и «море неограниченных возможностей».

«Для полноценного использования потенциала прикаспийских стран позвольте представить наше видение перспективных подходов к дальнейшему сотрудничеству. Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу Конвенции. На протяжении четырех лет ведется кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений относительно данного вопроса. Мы с пониманием относимся к позициям сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы», – подчеркнул Глава государства.

Между тем, отметил он, в условиях разрыва традиционных логистических цепочек транспортная взаимосвязанность становится ключевым фактором устойчивого роста и укрепления экономических связей наших государств.

«Существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. По итогам 5 месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами – на более 9%. С целью наращивания объема грузопотоков по морю мы приступили к модернизации его портовой инфраструктуры и расширению морского флота. Считаю, нам предстоит совместно и оперативно решить актуальные организационные вопросы», – подчеркнул Токаев.

Особое внимание, по его словам, также следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора Север – Юг.

«Для этого можно было бы максимально использовать возможности железной дороги «Казахстан – Туркменистан –Иран», которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива. Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней», – пояснил Глава государства.

Особую актуальность, добавил Президент, приобретает укрепление продовольственной безопасности в регионе.

«В прошлом году объем взаимной торговли продовольствием Казахстана с прикаспийскими странами составил примерно 3,4 миллиарда долларов, из них около 70% – с Россией по сухопутному маршруту. Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции. Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Токаев подчеркнул, что в Казахстане началось строительство современных оптово-распределительных центров с технологически развитой системой складирования, хранения и реализации продовольственных товаров.

«Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом могла бы открыть новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей. И самое главное – обеспечит надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции», – резюмировал Глава государства.

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