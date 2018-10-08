Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 20 августа 2018 года № 574О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 августа 2014 года № 530 «Об утверждении Правил организации противотуберкулезной помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы, Перечня заболеваний, являющихся основанием освобождения от отбывания наказания, Правил медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью»
Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
г. Астана от 25 августа 2018 года № 366Об утверждении Правил финансирования и мониторинга оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населенияПостановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
город Алматы от 30 июля 2018 года № 160О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 245 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера и Правил их представления»
Приказ министра образования Республики Казахстан
г. Астана от 27 июля 2017 года № 352О внесении изменений и дополнения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций»
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