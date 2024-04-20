В Астане пройдет совещание министров обороны государств-членов ШОС
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Мероприятие состоится 26 апреля 2024 года, передает Kazpravda.kz
Совещание организовано в рамках председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества.
Деятельность совещания направлена на укрепление мер доверия в военной области, содействие в обеспечении мира и стабильности в регионе ответственности, координацию усилий, направленных на противодействие новым вызовам и угрозам региональной безопасности.
Ожидается прибытие глав оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, ее генерального секретаря, директора исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры организации и министра обороны Республики Беларусь.