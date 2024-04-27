Потерявшемуся мальчику – апельсиновый сок

«Мы искали нашего мальчика по всему району, – написал в Instagram незадачливый отец. – Прохожие сказали, что видели малыша возле магазина «Буратино». Приехали туда и увидели сына рядом с полицейскими, они держали его за руку, купили ему сок… Словами не передать, как я благодарен».

В тот день сотрудники батальона патрульной полиции Петропавловска Бахтияр Дощанов и Азамат Темирханов обратили внимание на малыша без родителей и подошли к нему. Мальчик назвал имя, но адрес свой не помнил. Обращения о пропаже ребенка на тот момент еще не поступило. Садиться в патрульную машину ребенок отказался. Стражи порядка угостили малыша апельсиновым соком, чтобы успокоить. В эту минуту появился взволнованный отец…

Начальник управления полиции Петропавловска Марат Жумалиев посоветовал родителям класть в карман ребенку записку с адресом и контакт­ными данными.