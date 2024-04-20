Казахстан завоевал шесть олимпийских путевок по гребле на байдарках и каноэ

Теперь у сборной страны 39 лицензий в Париж, передает Kazpravda.kz
На проходящем в Токио лицензионном чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ сборная Казахстана завоевала 6 олимпийских лицензий.
Этот показатель может быть увеличен, так как впереди еще 2 соревновательных дня.
В состязаниях на каноэ на 500 метров Мария Бровкова и Руфина Искакова, выиграв «золото», взяли путевку в Париж.
Позже в гребле на байдарках на 500 метров лучшими стали Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий, что позволило и им завоевать лицензию.
До этого чемпионами Азии и обладателями путевки на ОИ-2024 в соревнованиях на каноэ на 500 метров стали Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров.
Все перечисленные результаты позволяют выступать в Париже в одиночных стартах, это говорит о том, что сборная РК сегодня в Токио взяла 6 олимпийских путевок.
Тем самым, у РК теперь 39 олимпийских путевок (37 спортсменов) по 14 видам спорта.