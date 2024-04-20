Немецкая компания будет производить сверхлегкие самолеты в Казахстане

Фото: KAZAKH INVEST

На площадке 30-й выставки авиации общего назначения «AERO Friedrichshafen» в Фридрихсхафене (Германия) прошла совместная пресс-конференция германской «Flight Design GmbH» и АО «НК «KAZAKH INVEST». В рамках мероприятия компания Flight Design рассказала о планах компании по выпуску сверхлегких самолетов серии CT в Казахстане.

В ходе выставки более 700 компаний из 38 стран представили последние продукты отрасли в одном из самых современных выставочных центров мира, находящемся в аэропорту г.Фридрихсхафен. Крупнейшую в Европе выставку посетили более 35 000 человек, 63% из которых имеют лицензию пилота.

По словам генерального директора Flight Design Даниела Гюнтера, проект по производству самолетов будет реализован с группой компаний «Вираж» на территории СЭЗ в Алматы. Для этого стороны создадут совместное предприятие «Flight Design Kazakhstan». Самолеты будут продаваться на местном и зарубежных рынках.

В свою очередь, официальный представитель KAZAKH INVEST в Германии Сакен Олжабаев предоставил участникам конференции информацию об инструментах защиты прав инвесторов, преференциях и других мерах поддержки иностранных компаний в Казахстане. Он также информировал участников о преимуществах специальных экономических зон страны и об успешно реализованных казахстанско-германских проектах. В заключение своего выступления представитель пригласил участников к реализации авиационных проектов в Казахстане.

Flight Design является лидером в области производства сверхлегких самолетов с более чем 25-летним опытом. Ориентированная на экспорт продукция компании реализуется в рамках международной сети уполномоченных дилеров. Сегодня самолеты компании летают более чем в 40 странах мира.