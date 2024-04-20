К празднику Победы ветеранам выплатят по полтора миллиона тенге

Общество
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Дина Боранбаева, область Жетысу

На сегодняшний день в регионе проживают четыре участника и инвалида Великой Отечест­венной войны.

Фото: Kazpravda.kz

Также единовременную помощь в размере 100 тыс. тенге выделят 96 жителям региона, получившим инвалидность в результате ранений, контузий или в связи с пребыванием на фронте при исполнении иных обязанностей военной службы при защите бывшего СССР в другие периоды.

По 60 тыс. тенге получат 52 супруга инвалидов Великой Отечественной войны или лиц, приравненных к ним по льготам, повторно не вступавших в брак. Такая же сумма предусмотрена для 2 332 человек, среди которых как наг­ражденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы войны, так и лица без наград, проработавшие или прослужившие в этот период не менее полугода.

По 150 тыс. тенге получат 323 ветерана боевых действий на территории других государств. По данным управления координации занятости и социальных программ области Жетысу, всего на выплату единовременной материальной помощи из местного бюджета выделяется свыше 207 млн тенге.

Все ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны ежемесячно получают компенсацию за коммунальные услуги и ежегодно – путевку на санаторно-курортное лечение. Также все они в первоочередном порядке обеспечиваются вспомогательными техническими и гигиеническими средствами, уточняют в ведомстве.

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