Баку и Ереван впервые договорились по поводу участка границы

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Ереван и Азербайджан предварительно согласовали, как будет проходить часть границы между ними, передает Kazpravda.kz

Фото: KAREN MINASYAN/AFP

В результате Ереван передаст под контроль Азербайджана четыре села. Стороны договорились продолжить делимитацию границы, сообщает Дойче Велле.

Армения и Азербайджан впервые договорились о том, как будет проходить часть границы между ними. Стороны «предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы» между четырьмя населенными пунктами, чтобы привести эти отрезки «в соответствие с границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада», заявил МИД Армении в пятницу, 19 апреля. Азербайджанская сторона подтвердила это.

В результате этой договоренности Ереван передаст под контроль Азербайджана четыре села в районе Тавушской области, которые Армения контролирует с начала 1990-х годов, отмечает ТАСС.

«Республика Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью», - цитирует агентство комментарий аппарата премьер-министра Армении.

Баку и Ереван договорились в ближайшее время отвести от согласованных отрезков войска и разместить там пограничные службы, а также «согласовать очередность и продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов».

17 апреля стало известно, что Россия начала выводить своих миротворцев из Нагорного Карабаха - это подтвердили в Кремле. Войска РФ находились в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашениями, которые заключили Азербайджан, Армения и Россия в результате очередного обострения армяно-азербайджанского конфликта осенью 2020 года.

В сентябре 2023 года Баку в результате двухдневной военной операции полностью взял под контроль территорию непризнанной «Нагорно-Карабахской республики». НКР была ликвидирована, спорный регион покинули 120 тысяч армян.

Армения и Азербайджан ведут переговоры по урегулированию конфликта. При этом уже в 2024 году стороны неоднократно взаимно обвиняли друг друга в обстрелах на границе.

#переговоры #граница #Азербайджан #Армения

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