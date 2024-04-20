Паводки: более 21 тыс. человек вернулись домой

В связи со стабилизацией паводковой обстановки в центральных и северных регионах в пункты постоянной дислокации возвращается и часть приданных сил и средств МЧС, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Вместе с тем в связи с прогнозированием подъемов воды в руслах рек Жайык и Есиль со стороны Российской Федерации на особом контроле остаются Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. Оперативную информацию по паводковой ситуации на брифинге Республиканского информационного штаба предоставил представитель МЧС РК Аскар Шарип.

«К этому часу вернулись в свои дома 21 494 человека. В эвакопунктах остаются 8 786 человек, из них 3 814 детей. Отведена вода из 4 534 жилых дома и 2 763 дворовых территорий. Откачано свыше 10,9 млн кубометров талой воды, проведена укладка 3,7 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Остаются подтопленными 5 862 частных жилых дома и 1 065 дворовых территорий в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях», - сказал спикер в СЦК.

Психологи Центра медицины катастроф МЧС продолжают круглосуточное дежурство с целью оказания экстренной психологической и информационной помощи жителям паводкоопасных регионов. На телефон горячей линии поступило 2 036 звонков.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 31 942 человека и 4 593 единицы техники, 797 водооткачивающих средств, 325 плавательных средств, 14 воздушных судов.