И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области

На село Алтынсарино Костанайского района большая вода начала наступать 6 апреля. От ближайших к реке улиц она стала продвигаться вглубь населенного пункта, сметая все на своем пути. Но бросить вызов стихии не побоялся Жаслан Жусупов. Он три дня возводил вокруг своего дома на улице дамбу, а затем отправился помогать соседям.

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Полицейский из Костаная Жас­лан Жусупов два года строил дом своими силами. В конце декабря 2023-го вместе с супругой и четырьмя детьми отпраздновал новоселье. Жили спокойной, размеренной жизнью, но стихия внесла свои коррективы.

Днем 6 апреля участковый был на службе, помогал проводить эвакуацию жителей одного из дачных обществ Костаная. Вечером вернулся домой. К тому времени в родном селе уже началась эвакуация населения.

– Сначала помогал обезопасить дом родственников жены на другой стороне населенного пункта. Вместе с сельчанами укладывал мешки с песком, но течение оказалось настолько сильным, что нашу дамбу прорвало, – вспоминает участковый.

Дом Жаслана расположен на последней улице от реки, но и это не спасло: вода стала подбираться все ближе. Всего в селе, по официальным данным, оказались в воде 140 домов, несколько десятков из них не подлежат восстановлению.

– Территория вокруг дома пустая, сначала вручную начали сооружать насыпь. Но воды становилось все больше. У родственника есть погрузчик, и вместе с ним стали сгребать землю с участка в кучи. Ее не хватало, тогда к процессу подключился мой отец. На своем 25-тонном «Шахмане» он стал привозить грунт и песок. Насыпь становилась все выше, – рассказывает Жаслан.

Окружив дом насыпью с одной стороны, Жусуповы сначала вздохнули с облегчением, но уже через несколько часов вода стала брать дома в кольцо. Тогда решили расширить укрепление. Так дом оказался за горами грунта.

– Было сложно, но чего не сделаешь ради дома, в возведение которого вложил столько сил. Вода наступала, но у меня была надежда, что дамба поможет сохранить жилище. И все получилось. Благодаря насыпям удалось избежать подтопления жилья и соседей по улице, – рассказал собеседник.

Когда дамба вокруг дома была готова и стало понятно, что вода не пройдет, участковый вышел на службу. Каждую ночь он заступает на дежурство. Вместе с коллегами ведет патрулирование на территории затопленных дачных обществ, расположенных вдоль реки Тобол и в одном из микрорайонов города под названием «Колесные ряды», который находится рядом с рекой.

– Эвакуировать людей было очень сложно, приходилось разъяснять, уговаривать. Особенно трудно убеждать представителей старшего поколения. Некоторых, когда вода уже затапливала участки, выносили на руках. Сейчас следим за порядком, дежурим на въезде в дачное общество, чтобы не допустить туда чужих людей и сохранить имущество эвакуированных граждан, – говорит участковый.