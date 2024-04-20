Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
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Изъято 25 кг синтетических наркотиков, одна тонна прекурсоров, передает Kazpravda.kz
Департаментом КНБ по Алматинской области задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в организации деятельности подпольной лаборатории по производству психотропных веществ.
«В ходе обысков изъято около 25 кг синтетических наркотиков, 1 тонна прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупная сумма денежных средств в иностранной валюте», - сообщает КНБ.
Подозреваемый взят под стражу.
Расследуется.