Вопросы госстатистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты

Мажилис
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Целью законопроекта является формирование системы, позволяющей обеспечить единую эффективную политику по повышению качества данных, передает Kazpravda.kz

Фото: Мажилис РК

Законопроект с поправками по вопросам государственной статистики и управления данными обсудили на заседании Общественной палаты при Мажилисе.

Председатель Общественной палаты Айдос Сарым напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести масштабную реформу Бюро национальной статистики и превратить его в цифровое ведомство.

«Целью законопроекта является формирование системы, позволяющей обеспечить единую эффективную политику по повышению качества данных, которые хранятся в информационных системах госорганов, и как следствие, возможность их многократного использования. Сегодня мы имеем дело с феноменом больших данных, который предполагает их интенсивное накопление и систематизацию, в том числе на законодательном уровне», – отметила руководитель рабочей группы по законопроекту Екатерина Смышляева.

Руководитель Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Максат Турлубаев пояснил, что законопроектом предлагается определить Бюро уполномоченным органом, определяющим качество административных данных, которые хранятся в информационных системах государственных органов.

«Вводится понятие «национальные регистры», которые будут содержать эталонные данные по отраслям (сферам), определяемые в рамках архитектуры «электронного правительства». Решится вопрос дублирования данных в государственных базах данных разных ведомств, будут исключены множественные административные процедуры взаимодействия с государственными органами, что станет основой дебюрократизации государственного аппарата», – рассказал глава ведомства.

Он также подчеркнул, что параллельно Бюро совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проводится работа по выстраиванию системы цифровых статистических регистров, которые будут обновляться на основе административных данных, поступающих из информационных систем других государственных органов. Все предложения и замечания, озвученные в ходе обсуждения, будут рассмотрены на заседаниях рабочей группы по законопроекту в Мажилисе.

#мажилис #Общественная Палата #госстатистика

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