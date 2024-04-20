Отчисленные студенты столичного вуза из Афганистана пытались пересечь границу с РФ
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Семеро афганцев хотели незаконно пересечь границу Казахстана и России. Полицейские Актобе задержали иностранцев, передает Kazpravda.kz
Это были отчисленные из столичного вуза студенты, сообщает «Диапазон» со ссылкой на департамент полиции Актюбинской области.
Граждане Афганистана были отчислены и должны были выехать на родину. Но, по имеющейся информации, иностранцы намеревались отправиться в Россию.
Полицейские проверили гостиницы, хостелы и съемные квартиры. В результате бывших студентов обнаружили в одной из съемных квартир Актобе.
Афганцев доставили в полицию и передадут столичным коллегам.