Отчисленные студенты столичного вуза из Афганистана пытались пересечь границу с РФ

Происшествия
6

Семеро афганцев хотели незаконно пересечь границу Казахстана и России. Полицейские Актобе задержали иностранцев, передает Kazpravda.kz

Фото: ДП Актюбинской области

Это были отчисленные из столичного вуза студенты, сообщает «Диапазон» со ссылкой на департамент полиции Актюбинской области.

Граждане Афганистана были отчислены и должны были выехать на родину. Но, по имеющейся информации, иностранцы намеревались отправиться в Россию.

Полицейские проверили гостиницы, хостелы и съемные квартиры. В результате бывших студентов обнаружили в одной из съемных квартир Актобе.

Афганцев доставили в полицию и передадут столичным коллегам.

#граница #Актобе #нелегалы #граждане Афганистана

Популярное

Все
Наши гребцы завоевали еще три лицензии на летние Олимпийские игры
О четвероногих друзьях заботятся жители Петропавловска
Когда руки не для скуки, а для чистоты города
Фиктивные детские сады
В Кызылорде открыли международный автовокзал
Не пролететь «фанерой» над Алтаем
Модернизация Алматинской ТЭЦ-3 завершится в 2026 году
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
К празднику Победы ветеранам выплатят по полтора миллиона тенге
Помощь для пострадавших идет со всех уголков Казахстана
Мы все преодолеем!
Одни и те же грабли
Любящим родителям нечего бояться
Казахстан завоевал шесть олимпийских путевок по гребле на байдарках и каноэ
Сухопутные войска: оплот, гордость и слава страны
Новейшую историю пишут наши современники
Десантник десантнику – брат
Свыше 8,8 тыс. казахстанских семей получили господдержку после паводков
Сенатор Ляззат Калтаева: «Одна из самых важных профессий в стране нуждается в защите»
Закон Республики Казахстан
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые
Уральск: уровень реки может подняться в любой момент
Более 180 тыс. казахстанцев приняли участие в акции «Таза Қазақстан»
Восстановлено электроснабжение в крупных населенных пунктах Костанайской области
Первые э-бланки разрешения выдали автоперевозчикам Казахстан и Узбекистан
Около 7 тыс. голов сельскохозяйственных животных погибло в результате паводков
Токаев отменил международный форум Астана в связи с паводками в стране
Почти на 600 млн тенге оштрафован Национальный центр экспертизы и сертификации
Десятки фактов дезинформации о паводке выявили в РК
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Девятиклассник размещал сообщения о планируемых убийствах в…
«Вы сможете заминировать ТЦ «Вегас»?»: алматинец помог выйт…
Талая вода со снежного полигона затопила проспект в Астане
Третий день тушат пожар в историческом здании Дании

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]