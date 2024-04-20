Отчисленные студенты столичного вуза из Афганистана пытались пересечь границу с РФ

Фото: ДП Актюбинской области

Это были отчисленные из столичного вуза студенты, сообщает «Диапазон» со ссылкой на департамент полиции Актюбинской области.

Граждане Афганистана были отчислены и должны были выехать на родину. Но, по имеющейся информации, иностранцы намеревались отправиться в Россию.

Полицейские проверили гостиницы, хостелы и съемные квартиры. В результате бывших студентов обнаружили в одной из съемных квартир Актобе.

Афганцев доставили в полицию и передадут столичным коллегам.