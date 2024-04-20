Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра

Уровень воды в реке Ишим (Есиль) в приграничной с Казахстаном Тюменской области продолжает расти, передает Kazpravda.kz

Фото: администрация города Ишима

Так, в городе Ишиме вода в реке за сутки поднялась на 221 см, достигнув уровня в 911 см, в селе Абатском - на 61 см, до 583 см, сообщает Интерфакс.

Ночью уровень воды в городе Ишим преодолел критическую отметку в 850 см.

Самый высокий уровень в Ишиме в границах одноименного города за 70 лет наблюдения был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов, в которых проживает порядка 17,5 тыс. человек.