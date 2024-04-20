Наши гребцы завоевали еще три лицензина летние Олимпийские игры

На проходящем в Токио квалификационном чемпионате Азии по гребле на байдарке и каноэ первыми в четверг отличились Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров.

фото из архива ОО «Алтын Адам креатив орталығы»

Казахстанцы очень успешно выс­тупили в финале гребли на каноэ-двойке на дистанции 500 м, где разыгрывалась только одна квота в Париж-2024. Ее получали победители финального заплыва, который и выиграли наши спорт­смены, преодолев дистанцию за 1 минуту 44,213 секунды.

Вчера наша команда гребцов выиграла еще две путевки на Олимпиаду. Так, вначале отличились Маргарита Бровкова и Руфина Искакова: они выиграли финал соревнований среди каноэ-двоек на дистанции 500 м. А потом первыми финишную черту пересекли Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла. Казахстанцы стали лучшими в гребле на байдарках (двойки) на дистанции 500 м. И здесь также победитель финального заплыва получал олимпийскую лицензию.

У олимпийской сборной Казах­стана теперь на счету – 36 лицензий в 14 видах спорта, и этот список пополнится на ближайших турнирах. Напомним, Олимпиа­да пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Вместе с тем любопытные прог­нозы выдала компания Gracenote, которая специализируется на спортивной аналитике и просчитывает предварительную версию распределения медалей на Олимпийских играх 2024 года. Так, наша сборная может занять итоговое 26-е мес­то, выиграв на летних Играх 10 медалей (две золотые, одну серебряную и семь бронзовых).

По мнению аналитиков Gracenote, победителем Игр в Париже-2024 станет сборная США, которая завоюет 123 наг­рады (39 золотых, 37 серебряных и 47 бронзовых). На втором мес­те может оказаться команда Китая с 89 медалями (35–30–24), на третьем – сборная Великобритании – 66 наград (13–23–30), на четвертом – команда Франции с 55 медалями (28–19–8), на пятом – спортсмены Австралии с потенциальными 50 медалями (13–19–18).