Сенат на пленарном заседании одобрил в двух чтениях закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности и государственной статистики», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил сенатор Шакарим Буктугулов, целью поправок является дальнейшее совершенствование системы государственной поддержки инновационной деятельности и создание благоприятных условий для внедрения новых технологий.

«В частности, в рамках объединения международного технологического парка «Астана Хаб» и автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» вносятся поправки касательно деятельности инновационного кластера «Астана Хаб» в том числе касательно определения понятий автономный кластерный фонд «Астана Хаб» и инновационный кластер «Астана Хаб», расширения функций вновь создаваемого Фонда и пересмотр источников формирования его имущества, особенностей привлечения иностранной рабочей силы, расширение полномочий уполномоченного органа в сфере информатизации в части разработки и утверждения правила деятельности Фонда», - сказал сенатор.

Также, в целях исключения дублирующих функций и дальнейшей дебюрократизации, вносятся поправки по упразднению Совета по технологической политике при правительстве РК. Ряд его функций будет передан в Высшую научно-техническую комиссию при правительстве Республики Казахстан.

Одной из новелл в Предпринимательском кодексе предусматривается норма касательно оценки эффективности предоставляемых мер господдержки инновационной деятельности по софинансированию венчурных фондов. Данная оценка будет формироваться на основе доходности или убыточности активов венчурных фондов.