Приняты поправки, совершенствующие работу кластера Astana Hub

Сенат на пленарном заседании одобрил в двух чтениях закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности и государственной статистики», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил сенатор Шакарим Буктугулов, целью поправок является дальнейшее совершенствование системы государственной поддержки инновационной деятельности и создание благоприятных условий для внедрения новых технологий.

«В частности, в рамках объединения международного технологического парка «Астана Хаб» и автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» вносятся поправки касательно деятельности инновационного кластера «Астана Хаб» в том числе касательно определения понятий автономный кластерный фонд «Астана Хаб» и инновационный кластер «Астана Хаб», расширения функций вновь создаваемого Фонда и пересмотр источников формирования его имущества, особенностей привлечения иностранной рабочей силы, расширение полномочий уполномоченного органа в сфере информатизации в части разработки и утверждения правила деятельности Фонда», - сказал сенатор.

Также, в целях исключения дублирующих функций и дальнейшей дебюрократизации, вносятся поправки по упразднению Совета по технологической политике при правительстве РК. Ряд его функций будет передан в Высшую научно-техническую комиссию при правительстве Республики Казахстан.

Одной из новелл в Предпринимательском кодексе предусматривается норма касательно оценки эффективности предоставляемых мер господдержки инновационной деятельности по софинансированию венчурных фондов. Данная оценка будет формироваться на основе доходности или убыточности активов венчурных фондов.

«Следует отметить, что по официальным данным Бюро национальной статистики, в 2024 году доля инновационной продукции в ВВП составила всего 1,37 %. Для сравнения, в развитых странах этот показатель превышает 10–15 %. Уровень инновационной активности наших предприятий также остается низким — лишь 11,9 % компаний внедряют новые технологии и продукты. На протяжении почти двух десятилетий доля инноваций в экономике Казахстана колеблется в районе 1,5 %. Все это отражает проблему недостаточного развития инноваций в Казахстане. Поэтому нужны системные меры по поддержке инновационной деятельности в нашей стране, в том числе увеличение инвестиции в НИОКР, поддержка стартапов и инновационных компаний. Также нужно развивать сотрудничество науки и бизнеса, чтобы исследования превращались в реальные продукты и технологии», - пояснил депутат.

#поправки #кластер #законопроект #Астана Хаб

