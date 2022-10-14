Природа в огне

В Восточном Казахстане продолжается борьба с лесными пожарами.

Огонь разгорелся 8 октября в Пугачевском лесничестве Курчумского лесхоза. Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, тушение осложняли труднодоступная горная местность и сильный ветер. Всего в нем задействовано более 260 лесников, пожарных и жителей местных сел. Помогали два вертолета МИ-8 с водосливными устройствами, они сбросили 35 тонн воды. Еще восемь тонн воды «вертушки» спустили десантникам в тысячелитровых емкостях.

– Пожар удалось локализовать 12 октября, – пояснили в департаменте. – По предварительным данным, огнем пройдено 1 300 гектаров.

Это второй с начала осени крупный природный пожар в Курчумском районе. В сентяб­ре в условиях жаркой, сухой, ветреной погоды загорелся лес на территории Маркакольского лесоучреждения и Катон-Карагайского государственного национального природного парка. Кроме того, в сентябре сотрудники лесхозов и подраз­делений ЧС ликвидировали пожары на территории Зыряновского, Большенарымского и Усть-Каменогорского лесхозов. Основной причиной загораний могло стать использование населением на покосах старых тракторов, не оборудованных искрогасителями.

Общая площадь сентябрьских лесных пожаров составила 11,1 тыс. га, ущерб превысил один миллиард тенге. И, как выясняется, эти цифры не окончательные.

– В регионе сохраняется солнечная сухая погода, – заключили в ДЧС. – Мы призываем население не разводить костры, не бросать окурки, не сжигать мусор. При обнаружении загорания необходимо немедленно обратиться по экстренному номеру.