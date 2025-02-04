Природный газ приходит в малые села

Благодаря государственной программе газификации еще больше жителей региона получат доступ к экологически чистому и недорогому природному топливу. На днях в ПК «Нұрлы», что в Кызылсуатском сельском округе Целиноградского района (бывший дачный поселок, ставший крупным жилым массивом), где сегодня проживает более 3 500 жителей, состоялся торжественный запуск природного газа в газораспределительную сеть.
В церемонии приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, генеральный директор АО «QazaqGaz Aimaq» Бауыржан Аскаров, общественность района.
Глава региона, поздравляя жителей со значимым событием, подчеркнул, что работа по газификации будет активно продолжаться.
– Обеспечение населения природным газом – один из весьма важных инфраструктурных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения и поддержку экономики региона. Вопрос находится на контроле Главы государства, – отметил он.
В рамках первого этапа строительства магистрального газопровода «Сарыарка» природный газ уже получили жители 17 населенных пунктов Аршалынского района. Теперь топливо пришло и в Целиноградский район.
Было отмечено, что в текущем году газифицированы будут еще четыре населенных пункта Целиноградского района – села Шубар, Коянды, Аккайын и Косшы. В строй будет введено более 835 км газопровода, что обеспечит природным газом 21 664 абонента.
Генеральный директор АО «QazaqGaz Aimaq» Бауыржан Аскаров напомнил жителям о безопасности при использовании газа. Новым потребителям необходимо изучить правила, своевременно проверять оборудование и следить за его исправностью.
Семья Аужановых из ПК «Нұрлы», которая одна из первых подключилась и получила голубое топливо, может с гордостью произнести строчку из известного стихотворения Сергея Михалкова: «А у нас в квартире газ!» Сельчане выразили огромную признательность за проделанную трудоемкую работу, благодаря которой газопровод добрался до их растущего населенного пун