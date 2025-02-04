Природный газ приходит в малые села

Благодаря государственной программе газификации еще больше жителей региона получат доступ к экологически чистому и недорогому природному топливу. На днях в ПК «Нұрлы», что в Кызылсуатском сельском округе Целино­градского района (бывший дачный поселок, ставший крупным жилым массивом), где сегодня проживает более 3 500 жителей, состоялся торжественный запуск природного газа в газораспределительную сеть.

фото пресс-службы областного акимата

В церемонии приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, генеральный директор АО «QazaqGaz Aimaq» Бауыр­жан Аскаров, общественность района.

Глава региона, поздравляя жителей со значимым событием, подчеркнул, что работа по газификации будет активно продолжаться.

– Обеспечение населения природным газом – один из весьма важных инфраструктурных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения и поддержку экономики региона. Вопрос находится на контроле Главы государства, – отметил он.

В рамках первого этапа строи­тельства магистрального газопровода «Сарыарка» природный газ уже получили жители 17 населенных пунктов Аршалынского района. Теперь топливо пришло и в Целиноградский район.

Было отмечено, что в текущем году газифицированы будут еще четыре населенных пунк­та Целиноградского района – села Шубар, Коянды, Аккайын и Косшы. В строй будет введено более 835 км газопровода, что обеспечит природным газом 21 664 абонента.

Генеральный директор АО «QazaqGaz Aimaq» Бауыржан Аскаров напомнил жителям о безопасности при использовании газа. Новым потребителям необходимо изучить правила, своевременно проверять оборудование и следить за его исправностью.

Семья Аужановых из ПК «Нұрлы», которая одна из первых подключилась и получила голубое топливо, может с гордостью произнести строчку из известного стихотворения Сергея Михалкова: «А у нас в квартире газ!» Сельчане выразили огромную признательность за проделанную трудоемкую работу, благодаря которой газопровод добрался до их растущего населенного пун