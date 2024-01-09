Пришла Коляда

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Любовь Доброта

Отмечать Рождество всем городом стало доброй традицией для Шымкента.

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Инициатива Русского драматического театра – собираться накануне Рождества всем вмес­те – нашла поддержку среди горожан. Рождественские встречи проходят три вечера подряд и неизменно сопровождаются аншлагом. И так почти четверть века. В театре собираются люди разных национальностей и конфессий, чтобы окунуться в праздник радости, добра и света.

По традиции программа Рож­дественских встреч состоит из культового и фольклорного блоков, а также праздничного концерта. Канонический блок открывает выступление хора ветеранов. Светлые и позитивные песни в его исполнении вдохновляют и создают особую атмосферу. В программу вечера обязательно включают театрализованное представление: артисты рассказывают легенды о рождении Иисуса Христа, каждый раз инсценируя определенный фрагмент событий, произошедших в небольшом городке Вифлееме.

– Мы собираемся уже много лет, это стало доброй традицией, – приветствовал публику протоиерей Никольского кафед­рального собора отец Александр. – Все мы здесь разные. Есть талантливые, есть умные, есть – не очень. Есть худые, толстые, богатые, бедные... Почему мы разные? По одной простой причине: чтобы сохранить любовь. Ведь если мы будем все одинаковые, тогда как сильный заступится за слабого, как талантливый удивит своим мастерством, как богатый поможет бедному? Хотелось всем пожелать в Святки быть добрее, милостивее, любить друг друга и помогать ближнему.

В ночь перед Рождеством принято колядовать: люди, достав свои лучшие наряды, идут в гос­ти, поют песни и получают за это угощение. Как колядовали в старину, артисты показали в игровом представлении «Веселая Коляда». Гости праздника услышали задорные частушки и веселые песни, увидели залихватские танцы.

Кульминацией вечера стал Рождественский концерт. На этот раз театр предложил теат­рализованное действие по мотивам сказки «Красавица и чудовище». В канву повествования вплели выступление известных в городе вокалистов: Маргариты Кин, Людмилы Нау­мовой, Миланы Кривошеевой, Дианы Хашимхановой, Гульжан Раскалиевой, Алексея Скибина и других.

Гостей Рождественских встреч своим мастерством порадовали танцоры школы танцев «Би таны», танцевально-спортивного клуба «7-й континент», ансамбля народного танца «Қазына», студии «SVоя школа». Покорило публику и выступление виртуоза-аккордеониста Махмуда Урумбаева.

#культура #Шымкент #концерт #театр #спектакль #Рождество

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