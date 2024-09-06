Пришло время работы над ошибками

Президент подчеркнул, что обеспечение экономики квалифицированными кадрами – одна из главных задач сегодняшнего дня. Особое внимание уделяется подготовке отраслевых специа­листов, необходимых в таких сферах, как водное хозяйство, строительство и энергетика. К сожалению, последствия дефицита в этих сферах мы уже наблюдали. Пришло время провести работу над ошибками. Также важно отметить, что речь идет не только о существующих профессиях, но и о подготовке кадров для профессий будущего. Это говорит о приверженности к устойчивому развитию страны.

Интернационализация высшего образования через прив­лечение ведущих зарубежных университетов, а также акцент на качественное профессиональное образование, станут фундамен­том для подготовки конкурентоспособных специалис­тов. Особо важно подчеркнуть, что поддержка отечественных вузов, соответствующих современным требованиям, станет не только приоритетом, но и гарантом качественного образовательного процесса.

Объявление 2025 года Годом рабочих профессий – это не просто символический жест, а решительный шаг к реформированию системы технического и профессионального образования. Эта инициатива направлена на укрепление престижа рабочих профессий, повышение статуса человека труда и признание его вклада в развитие общества и экономики.

Каждое направление Послания заслуживает отдельного внимания, так как предполагается точечная работа над основными вызовами и актуальными вопросами. В целом же Президент Касым-Жомарт Токаев своим Посланием еще раз подтвердил неизменную верность курсу, направленному на укреп­ление человеческого капитала, что является залогом успешного будущего Казахстана.