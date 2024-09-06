Пришло время работы над ошибками
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Асем Рахметова, депутат Сената Парламента РК
Начало нового рабочего сезона ознаменовано новыми задачами, обозначенными Главой государства в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Содержание Послания четко отражает стратегическое видение страны, устремленной к устойчивому развитию и благополучию каждого гражданина. В центре внимания – важные вопросы, в том числе последовательное повышение кадрового потенциала страны как ключевого фактора успеха на пути к построению конкурентоспособной экономики.