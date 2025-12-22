По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды казахстанским спортсменам – участникам XXV Летних Сурдлимпийских игр, прошедших в Токио (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК
Глава Кабмина подчеркнул, что поддержка спортсменов является одним из приоритетных направлений работы Правительства и выразил благодарность Национальной сборной РК — специалистам и тренерскому составу — за слаженную и результативную работу, ставшую примером решимости и воли к победе.
В Сурдлимпийских 2025 года играх приняли участие около 3 тыс. спортсменов из 81 государства. Казахстанские спортсмены защищали честь страны в восьми видах спорта и завоевали 25 медалей – 8 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых. В результате Национальная сборная РК заняла 9-е место в общекомандном зачете.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу отметил необходимость уделять особое внимание развитию массового спорта, строительству спортивных сооружений для граждан с особыми потребностями. Сурдлимпийские игры наглядно подтверждают устойчивое развитие сурдлимпийского движения в нашей стране. Это результат слаженной работы спортивных организаций, тренеров и, конечно, самих спортсменов, которые своим трудом создают прочную основу для будущих побед. В рамках реализации поручений Президента Правительством ведется работа по развитию профессионального и массового спорта и поддержке спортсменов, строятся новые объекты инфраструктуры. Системные и своевременные меры позволят повысить общую результативность и обеспечить дальнейшее развитие всей спортивной отрасли», — отметил Олжас Бектенов.
В ходе чествования были отмечены результаты спортсменов по сурдо дзюдо, блестящее выступление которых принесло Казахстану 11 медалей (5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых) и стало одним из ярких достижений Игр. В числе лидеров команды — Еркебулан Канафин и Шадияр Куандык, ставшие трехкратным и двукратным чемпионами.
В легкой атлетике спортсменка Фаина Мейрманова принесла сборной золотую медаль в прыжках в высоту и установила рекорд Игр — 1,79 метра.
Значимый вклад в общий успех внесли и борцы Андрей Самарин и Шадияр Пернеш, ставшие чемпионами в вольной и греко-римской борьбе.
Бронзовые награды в настольном теннисе принесли Канат Конкубаев, Данияр Искендиров, Бижан Тулебаев и Абылай Бүркитбай.
В тхэквондо бронзовыми призерами стали Аян Абдраш, Айжамол Абдикатова и Аида Макатова.
Премьер-министр подчеркнул, что все достигнутые результаты говорят о высоком уровне подготовки казахстанских спортсменов и их способности успешно справляться с самыми серьезными спортивными вызовами. От имени награжденных с ответным словом выступили тренеры Серик Данияров и Максим Рожков.
Орденом «Құрмет» награждены:
Еркебулан Канафин – чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Шадияр Куандык – чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Сергей Дмитренко – главный тренер национальной сборной команды РК по сурдо дзюдо;
Куанышбек Мукаш – вице-президент Национального Сурдлимпийского комитета РК;
Азамат Карлыгашев – вице-президент Национального Сурдлимпийского комитета РК.
Благодарностью Президента РК:
Сауле Шакуова – генеральный директор Национального Сурдлимпийского комитета РК;
Серик Сапиев – президент Национального Сурдлимпийского комитета РК;
Айжан Чокина – Генеральный секретарь Национального Сурдлимпийского комитета РК.
Благодарственным письмом Премьер-министра РК:
Гулама Хамзе – чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Амина Файзулина – чемпион и серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Токтарбек Айдарбек – серебряный призер и чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Алтынбек Какитаев – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г);
Айым Жетписбаева – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г);
Сабиржан Хапизов – бронзовый призер и Чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Анна Краморова – бронзовый призер и Серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Ерсин Болатов – чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Айдос Тугелбаев – чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Анастасия Тимошенкова – серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Дина Адамбаева – серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Фериде Кара оглы – серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Ольга Гараева – серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Фаина Мейрманова – чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Нурсултан Кульдеев – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Аян Абдраш – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Айжамол Абдикатова – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Аида Макатова – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Андрей Самарин – чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Рамазан Абдрасил – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Хайратхаан Шонку – серебряный и бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Шадияр Пернеш – чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Габит Есжанов – серебряный призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Гасыр Тургынбай – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Сабыржан Рсалы – бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Канат Конкубаев – бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Данияр Искендиров – бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Абылай Буркитбай – бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Бижан Тулебаев – бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Зульфия Мухамедиярова – старший тренер национальной сборной команды РК по дзюдо;
Нуржан Сейтканов – старший тренер национальной сборной команды РК по дзюдо;
Богдан Весельский – старший тренер национальной сборной команды по легкой атлетике;
Елена Пономарева – старший тренер национальной сборной команды по легкой атлетике;
Ерлан Мукажан – старший тренер национальной сборной команды РК по греко-римской борьбе;
Ерназар Конысбаев – старший тренер национальной сборной команды РК по вольной борьбе;
Бек Молдахметов – старший тренер национальной сборной команды РК по вольной борьбе;
Серик Данияров – старший тренер национальной сборной команды по настольному теннису;
Ербол Симамбаев – главный тренер национальной сборной команды по тхэквондо;
Максим Рожков – тренер по легкой атлетике;
Мерхат Болатханов – старший тренер национальной сборной команды по тхэквондо;
Мерверт Беисова – медицинская сестра РГП на ПХВ «Национальный центр спортивной медицины и реабилитации»;
Нурила Алменова – медицинская сестра РГП на ПХВ «Национальный центр спортивной медицины и реабилитации».