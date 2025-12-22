Призерам и тренерам XXV Летних Сурдлимпийских игр вручили госнаграды

Спорт
528

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды казахстанским спортсменам – участникам XXV Летних Сурдлимпийских игр, прошедших в Токио (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава Кабмина подчеркнул, что поддержка спортсменов является одним из приоритетных направлений работы Правительства и выразил благодарность Национальной сборной РК — специалистам и тренерскому составу — за слаженную и результативную работу, ставшую примером решимости и воли к победе.

В Сурдлимпийских 2025 года играх приняли участие около 3 тыс. спортсменов из 81 государства. Казахстанские спортсмены защищали честь страны в восьми видах спорта и завоевали 25 медалей – 8 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых. В результате Национальная сборная РК заняла 9-е место в общекомандном зачете.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу отметил необходимость уделять особое внимание развитию массового спорта, строительству спортивных сооружений для граждан с особыми потребностями. Сурдлимпийские игры наглядно подтверждают устойчивое развитие сурдлимпийского движения в нашей стране. Это результат слаженной работы спортивных организаций, тренеров и, конечно, самих спортсменов, которые своим трудом создают прочную основу для будущих побед. В рамках реализации поручений Президента Правительством ведется работа по развитию профессионального и массового спорта и поддержке спортсменов, строятся новые объекты инфраструктуры. Системные и своевременные меры позволят повысить общую результативность и обеспечить дальнейшее развитие всей спортивной отрасли», — отметил Олжас Бектенов.

В ходе чествования были отмечены результаты спортсменов по сурдо дзюдо, блестящее выступление которых принесло Казахстану 11 медалей (5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых) и стало одним из ярких достижений Игр. В числе лидеров команды — Еркебулан Канафин и Шадияр Куандык, ставшие трехкратным и двукратным чемпионами.

В легкой атлетике спортсменка Фаина Мейрманова принесла сборной золотую медаль в прыжках в высоту и установила рекорд Игр — 1,79 метра.

Значимый вклад в общий успех внесли и борцы Андрей Самарин и Шадияр Пернеш, ставшие чемпионами в вольной и греко-римской борьбе.

Бронзовые награды в настольном теннисе принесли Канат Конкубаев, Данияр Искендиров, Бижан Тулебаев и Абылай Бүркитбай.

В тхэквондо бронзовыми призерами стали Аян Абдраш, Айжамол Абдикатова и Аида Макатова.

Премьер-министр подчеркнул, что все достигнутые результаты говорят о высоком уровне подготовки казахстанских спортсменов и их способности успешно справляться с самыми серьезными спортивными вызовами.  От имени награжденных с ответным словом выступили тренеры Серик Данияров и Максим Рожков.

Орденом «Құрмет» награждены:

Еркебулан Канафин – чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Шадияр Куандык – чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Сергей Дмитренко – главный тренер национальной сборной команды РК по сурдо дзюдо;
Куанышбек Мукаш – вице-президент Национального Сурдлимпийского комитета РК;
Азамат Карлыгашев – вице-президент Национального Сурдлимпийского комитета РК.

Благодарностью Президента РК:

Сауле Шакуова – генеральный директор Национального Сурдлимпийского комитета РК;
Серик Сапиев – президент Национального Сурдлимпийского комитета РК;
Айжан Чокина – Генеральный секретарь Национального Сурдлимпийского комитета РК.   

Благодарственным письмом Премьер-министра РК:

Гулама Хамзе – чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Амина Файзулина – чемпион и серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Токтарбек Айдарбек – серебряный призер и чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Алтынбек Какитаев – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г);
Айым Жетписбаева – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г);
Сабиржан Хапизов – бронзовый призер и Чемпион командных дисциплин  Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Анна Краморова – бронзовый призер и Серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Ерсин Болатов – чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Айдос Тугелбаев – чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Анастасия Тимошенкова – серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Дина Адамбаева – серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Фериде Кара оглы – серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Ольга Гараева – серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Фаина Мейрманова – чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Нурсултан Кульдеев – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Аян Абдраш – бронзовый призер  Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Айжамол Абдикатова – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Аида Макатова – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Андрей Самарин – чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Рамазан Абдрасил – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Хайратхаан Шонку – серебряный и бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Шадияр Пернеш – чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Габит Есжанов – серебряный призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Гасыр Тургынбай – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Сабыржан Рсалы – бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Канат Конкубаев – бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Данияр Искендиров – бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Абылай Буркитбай – бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Бижан Тулебаев – бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
Зульфия Мухамедиярова – старший тренер национальной сборной команды РК по  дзюдо;
Нуржан Сейтканов – старший тренер национальной сборной команды РК по дзюдо;
Богдан Весельский – старший тренер национальной сборной команды по легкой атлетике;
Елена Пономарева – старший тренер национальной сборной команды по легкой атлетике;
Ерлан Мукажан – старший тренер национальной сборной команды РК по греко-римской борьбе;
Ерназар Конысбаев – старший тренер национальной сборной команды РК по вольной борьбе;
Бек Молдахметов – старший тренер национальной сборной команды РК по вольной борьбе;
Серик Данияров – старший тренер национальной сборной команды по настольному теннису;
Ербол Симамбаев – главный тренер национальной сборной команды по тхэквондо;
Максим Рожков – тренер по легкой атлетике;
Мерхат Болатханов – старший тренер национальной сборной команды по тхэквондо;
Мерверт Беисова – медицинская сестра РГП на ПХВ «Национальный центр спортивной медицины и реабилитации»;
Нурила Алменова – медицинская сестра РГП на ПХВ «Национальный центр спортивной медицины и реабилитации».

 

#госнаграды #призеры #тренеры #Сурдлимпийские игры

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Лист ожидания – шанс на спасение
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
«Я казах от земли...»
Турнир высокого уровня
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
Наука и бизнес: эффективный тандем
Кристально чист для высокого напряжения
На пути к благополучию
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путевка в жизнь
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Турнир высокого уровня
Еще 12 лицензий
Аким области Жетiсу поздравил местную волейбольную команду …
Могулистка Анастасия Городко завоевала два «золота» на турн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]