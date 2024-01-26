Признак наступления конца света обнаружили в британском городе

В Бирмингеме увидели признак конца света в окрашивании ручья в кровавый цвет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: ru.freepik.com

В британском городе Бирмингем вода в ручье окрасилась в кроваво-красный цвет, в чем прослеживается признак конца света, пишет Daily Mail.

"Признак конца света? <...> В среду, 24 января, представитель общественности заметил окрашенный кровью ручей на Перри-Коммон-Медоуз. С тех пор городской совет Бирмингема начал расследование необычного явления", — говорится в материале.

Представитель совета района Джилли Бермингем опубликовала фотографию странного явления в X, что вызвало большой ажиотаж среди местных жителей.

"Что это, черт возьми?" — написал другой член местного совета Дэвид Баркер.

По данным издания, местным органам и полиции пока не удалось установить причину происшествия.