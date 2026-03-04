Признание научных достижений

Общество
3
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы прошло торжественное вручение наград женщинам-ученым страны.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальная академия наук при Президенте РК впервые в истории отечественной нау­ки учредила награду имени первой женщины-академика в Казахстане­ и Средней Азии, выдающегося физиолога, док­тора биологических наук Найли­ Базановой.­ Награда предназначена исключительно для женщин-­ученых за их выдающиеся достижения и вклад в развитие научной сферы. Именную награду получили 66 женщин.

Вручая награду, президент НАН РК Ахылбек Куришбаев отметил, что Глава государства поставил перед научной общественностью грандиозные задачи. Это обусловлено тем, что стратегическую цель – увеличить производительность труда в экономике в два раза – невозможно выполнить без научного сопровождения.

По его словам, необходимо сотрудничать с мировыми научными центрами, перенимать и адаптировать их положительный опыт. В этом деле весомую роль должна сыграть женская часть научного сообщества. Для этого необходимо принять дополнительные меры по поддерж­ке женщин, занятых исследовательской деятельностью, активно участвую­щих в процессе образования, подготовки кадров,­ распространения знаний и внедре­ния результатов научных исследований в производство, создать условия для их профессионального и карьерного роста, смело выдвигать перспективных и креативных представительниц прекрасного пола на руководящие должности.

#Алматы #награждение #ученые #8 марта #НАН РК

