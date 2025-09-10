Свои работы представили около сорока художников творческого объединения «Яблоневая палитра». Главная идея – показать любовь к городу глазами тех, кто в нем живет, и соединить прошлое и настоящее в одном пространстве.

Экспозиция разделена на две части. «Старая Алма-Ата» – это архивные фото­графии, редкие книги, старые открытки, буклеты, другие материалы, которые переносят посетителей в атмосферу ушедших десятилетий.

По словам историка и коллекционера Василия Лазаревского, его увлечение антиквариатом и искусством в какой-то момент переросло в букинистическую страсть. Переломным моментом стала находка редкой книги об Алматы, которая и подтолкнула его к систематическому сбору уникальных материалов о городе. В экспозиции разместилась лишь малая часть коллекции, собранной вместе с единомышленниками из галереи RUH.

Этот раздел можно воспринимать как предисловие, пробуждающее в нас теп­лые воспоминания и ностальгию. Гости увидели, каким был город в разные эпохи, и смогли сравнить эти образы с сегодняшним мегаполисом, полным энергии, света и перемен.

«Новый Алматы» отражен в работах казахстанских художников. Произведения выполнены в разных техниках и жанрах. Среди них – работы Лидии Дроздовой, Нэлли Бубэ, Юрия Бурмистрова, Галины Шепелевой, Майры Узбаевой, Нурлана Абишева. Художники осмысляют образ Алматы – города, где встречаются история и современность.

Как отметила руководитель сообщества профессиональных художникоа Алматы, член правления Союза художников РК Лидия Дроздова, участники выставки стремились показать сложный и многомерный портрет Алматы – каким его видят представители разных поколений и творческих направлений. Это попытка уловить дыхание города, его настроение, культурный код и внутренний ритм.

– Каждый автор искал в своем сердце и душе то, что связывает его с этим удивительным городом: память, впечатление, чувство близости. Именно поэтому экс­позиция получилась столь искренней и живой, – говорит художник, и с ее словами нельзя не согласиться.

По мнению посетителей, выставка создает пространство, где прошлое и настоящее сосуществуют на равных, где архивные фотографии города соседствуют с современными полотнами, а личные воспоминания художников перекликаются с чувствами зрителей.