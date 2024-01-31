К процессу подготовки Куат ­Карибаев подошел с большой ответственностью, поскольку для артиста было важно на достойном уровне представить отечественный балет на зарубежном конкурсе.

– Организаторы арт-олимпиады увидели мое выступление в балете «Бахчисарайский фонтан» Асафьева в рамках гастролей на сцене Кремлевского дворца и предложили принять участие. С особой тщательностью готовил конкурсный номер – па-де-де из балета «Корсар» Адана. Моей партнершей стала артистка балета Гульназ Жанаева, и несколько месяцев мы вкладывали все силы в подготовку, каждый день оставались в зале после вечерних репетиций. Было очень приятно одержать победу. Твой труд оценивают на международном уровне – и подобное признание вдохновляет каждого артиста. После церемонии награждения организаторы пригласили нас выступить на торжест­венном Гала-концерте на фестивале в Челябинске в марте, где мы с партнершей будем представлять конкурсный номер, – рассказал Куат Карибаев.

Артист также отметил большой вклад в его творческий путь художест­венного руководителя балетной труппы «Астана Опера», народной артистки России Алтынай Асылмуратовой.

– Участие Алтынай Абдуахимовны кардинально изменило мою жизнь, дало новый импульс. Благодаря ей мне удалось показать себя, исполнить много новых партий, о которых мечтал, и сейчас я работаю с новыми силами и удвоенным вдохновением, – поделился Куат Карибаев.

Следует подчеркнуть, что многожанровая арт-олимпиада «Одиссея-Arts» была организована в рамках международного открытого форума «Интеграция образования, культуры и искусства как фактор развития полиэтнического общества». Целью мероприятия стало объединение разных видов искусств, а также представителей разных культур и национальностей. По мнению организаторов, в интеграции таких сфер, как образование, наука и искусство, заложены огромный потенциал развития личности и общества, взаимовыгодное сотрудничество государств, путь к диалогу различных культур и этносов.