Экономика Признать незаконными прошедшие на днях публичные слушания о повышении тарифа на электроэнергию требуют общественные активисты, депутаты и руководство Жезказгана 19 августа 2022 г. 3:00 Юлия Пулина Нам нужен честный тариф! Признать незаконными прошедшие на днях публичные слушания о повышении тарифа на электроэнергию требуют общественные активисты, депутаты и руководство Жезказгана. Среди причин в первую очередь – неуважение к потребителям, так как о слушаниях не оповестили согласно установленным правилам. Также чиновники и гражданские активисты считают неубедительными аргументы о недополученных доходах поставщика – ТОО «Казэнергоцентр» (КЭЦ), а действующий тариф – завышенным. Категорически против итогов публичных слушаний выступил аким Жезказгана Кайрат Шайжанов. Ранее он отправил официальное письмо в адрес руководства ДКРЕМ Карагандинской области и ТОО «Казэнергоцентр», прокурора Жезказгана Асылхана Адилханова с просьбой перенести слушания. По словам главы города, законные процедуры по планированию публичных слушаний не были соблюдены. Объявление было опубликовано почему-то в алматинской газете, тираж которой всего тысяча экземпляров, в регионе ее никто не знает, не получает. – ДКРЕМ и КЭЦ должны были оповестить население за 10 дней до встречи, – возмутился Кайрат Шайжанов. – Соответствующее объявление должны были опубликовать в одной из местных газет. Что касается онлайн-слушаний, вы ввели людей в заблуждение, а наши требования вообще проигнорировали. Аким также потребовал, чтобы протокол, который ведется в онлайн-режиме, выдали на руки всем присутствующим на согласование. Его поддержал секретарь маслихата области Улытау Бауыржан Шингисов. – Состоявшиеся общественные слушания незаконны, – заявил он. – С 8 июня 2022 года вступил в силу Указ Президента об образовании области Улытау. Какое отношение имеет к нашему региону представитель ДКРЕМ по Карагандинской области? Это самостоятельная область. Если бы заранее объявили, зал был бы полным, но горожане ничего не знали о встрече. Также Бауыржан Шингисов отметил, что на таких важных слушаниях должен присутствовать председатель департамента ДКРЕМ или его заместитель. В Жезказган же приехал рядовой специалист… Вопреки протестам слушания все же состоялись. Как сообщил председатель комиссии, главный специалист РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области Султан Садырбаев, заявление о проведении публичных слушаний от КЭЦ в адрес ДКРЕМ о повышении тарифа на электроэнергию поступило 29 июля 2022 года. Будучи гарантированным поставщиком электроэнергии на 10 локальных рынках Карагандинской и новообразованной области Улытау, КЭЦ представил ДКРЕМ материалы, обосновывающие новое повышение тарифов. Начальник ПЭО ТОО «КЭЦ» Елена Кононирова назвала основные причины запроса на повышение тарифа на электроэнергию: рост предельных тарифов энергопроизводящих организаций; рост тарифов АО «КЕGОC» по транспортировке и балансировке электрической энергии; увеличение тарифов ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ» на покупку электрической мощности; недополученный доход, возникший в результате разницы между учтенными согласованными тарифами уполномоченным органом затратами на покупку, транспортировку и балансировку электрической энергии и фактическими затратами; а также увеличение снабженческой надбавки, в которую входят зарплата сотрудникам КЭЦ, а их около 90 человек, покупка канцелярских товаров и так далее. – Лишь 7% от стоимости закупаемой электроэнергии потребителем – снабженческая надбавка, – подчеркнула она. – Растут цены у производителей и передающих компаний. Сегодня электроэнергия закупается у таких производителей, как Экибастузская ГРЭС-1, ЭГРЭС-2, АО «Майнакская ГРЭС» и ТОО «ГРЭС Топар». Предельный тариф производителей вырос с 8,55 тенге до 9,14 кВт•час, то есть на 7%. КЭЦ предлагает увеличить стоимость электроэнергии рядовому потребителю на 11% (это 1,79 тенге), до 16,06 тенге за кВт•ч, без НДС. Ввести трехуровневую систему оплаты для населения в зависимости от дохода. Основная нагрузка, по словам представителя КЭЦ, будет возложена на юридические лица, финансируемые из госбюджета. Их действующий тариф предлагают увеличить на 56%! С 33,55 тенге до 52,45 тенге кВт•ч, без НДС. Доводы представителей ТОО «КЭЦ» не приняли ни общественники, ни депутаты. Бауыржан Шингисов выразил мнение, что представленные факты – лишь предлог поднять цену. К тому же за годы работы компании в регионе накопилось немало проблем, требующих немедленного решения, но ТОО «КЭЦ» бездействует, а только успевает повышать тариф. Нет конца резонансным проблемам по выставляемым счетам за общедомовые нужды (ОДН) – за подъездное освещение, домофоны и тому подобное. – По 50 КВт в месяц в каждой квартире за ОДН люди платят. Во всем доме четыре энергосберегающие лампочки в подъезде и домофон. Все списывают на потери. Откуда они? – потребовал ответа депутат. – Линии повреждены, все на скрутках, небрежно заизолированы старой изолентой. Получается, накручиваете киловатты сверху! Бауыржан Шингисов также напомнил, что вместе с населением и общественниками проводятся проверки по ОДН, и контролеров никто не видел, поэтому сомнительно, что в КЭЦ работаеют 90 человек. Никто счетчики не проверяет, все идет онлайн через АСКУЭ. Затраты на канцтовары тоже стоит объяснить, ведь жезказганцы давно не видели бумажных квитанций на оплату. Представители КЭЦ в свою очередь переложили ответственность за состояние оборудования и кабелей, подключенных к жилым домам, на КСК и городское предприятие электрических сетей (ПЭС) – электрические сети на их балансе. По мнению Бауыржана Шингисова, в следующий раз необходимо пригласить руководство ПЭС, чтобы все вместе объяснили, кто несет ответственность за потери и непомерные начисления. Присутствующие жители Жезказгана также выразили сомнение в предоставленных обоснованиях ТОО «КЭЦ». – У вас ничего нет – ни линий электропередачи, ни оборудования, электромонтеров, которые их обслуживают, тоже нет, – выступил аксакал Шамшибек Икласов. – Вы покупаете электроэнергию и перепродаете. Уверен, что и 40 человек не наберется, – возмутился аксакал. Он также попросил объяснить следующий вопрос. Согласно заверениям КЭЦ, электроэнергию в регион поставляют из Экибастузской ГРЭС-1, ЭГРЭС-2, Топара, и меньше всего с Жезказганской ТЭЦ, почему же, когда случается авария на ТЭЦ, весь город остается без света? Замечанию Елены Бекилдековой о том, что во время аварий на ТЭЦ отключается и оборудование передающих компаний, жезказганцы не поверили. По их словам, вышеуказанное оборудование находится между Жезказганом и Сатпаевым, а ТЭЦ – в другом районе города. А значит, потребитель получает электроэнергию с Жезказганской ТЭЦ. – Вы ссылаетесь на какие-то недополученные доходы, но в вашей структуре уже заложена снабженческая надбавка, – сказал общественник Ринат Бикаев. – Это ваши якобы зарплаты, расходы. Не забывайте, что объем вырос у вас более чем на 10%, а значит, и валовой доход вырос на 10%, а может, и намного больше. Все финансовые данные в открытом доступе, сверить доходы нетрудно. Ринат Бикаев считает, что данные слушания – манипуляция. Людям не дали подготовиться к встрече, скоординироваться. Также он выразил недоверие специалистам ДКРЕМ Карагандинской области. – Не хочу быть голословным, но мое субъективное мнение, что ДКРЕМ конкретно Карагандинской области поддерживает монополистов, а не население, – подчеркнул он. – Это не раз подтверждалось административными делами антикоррупционной службы в отношении сотрудников ДКРЕМ. Только по инвестиционной программе предприятия, касающейся модернизации теплового и водоснабжения Жезказгана, исполнение которой ежегодно подтверждали ваши специалисты, были обнаружены несоответствия по исполнению на 2,2 миллиарда тенге. А население их оплатило, все расходы были включены в тариф. Получается, ДКРЕМ проверяет монополистов формально? Активист-общественник также сделал акцент на строку, где КЭЦ планирует поднять тариф на электроэнергию юридическим лицам, финансируемым из бюджета, на 56%. Это ведь тоже деньги налогоплательщиков, разве можно допускать такое? – Мы оспорим ваши решения, это собрание нельзя признавать публичными слушаниями, тем более КЭЦ торопится успеть в срок, до 1 сентября, а ДКРЕМ протокол уже не хочет предоставлять, – резюмировал он. Все слушания свелись к тому, что представители поставщика выслушали претензии населения, попытки объясниться не принимались людьми, так как накопилось много претензий к работе ТОО «КЭЦ». Главный специалист РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области Султан Садырбаев выступил последним и в свою очередь отверг все претензии. По его мнению, ведомство работает согласно установленным правилам. – КЭЦ уведомил о планах повысить тариф, и ДКРЕМ обязан рассмотреть заявку, – сказал он. – Все цифры, данные, которые сегодня были представлены, – пока только проект. Решение департамент примет на основе проведенного анализа. Жезказганцы надеются, что прошедшие публичные слушания будут признаны несостоявшимися, их результаты не засчитают. В целом горожане надеются на честный тариф.