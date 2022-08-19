Нам нужен честный тариф!

Признать незаконными прошедшие на днях публичные слушания о повышении тарифа на электроэнергию требуют общественные активисты, депутаты и руководство Жезказгана.

Среди причин в первую очередь – неуважение к потребителям, так как о слушаниях не оповестили согласно установленным правилам. Также чиновники и гражданские активисты считают неубедительными аргумен­ты о недополученных доходах поставщика – ТОО «Казэнергоцентр» (КЭЦ), а действующий тариф – завышенным.

Категорически против итогов публичных слушаний выступил аким Жезказгана Кайрат Шайжанов. Ранее он отправил официальное письмо в адрес руководства ДКРЕМ Карагандинской области и ТОО «Казэнергоцентр», прокурора Жезказгана Асылхана Адилханова с просьбой перенести слушания. По словам главы города, законные процедуры по планированию публичных слушаний не были соблюдены. Объявление было опубликовано почему-то в алматинской газете, тираж которой всего тысяча экземпляров, в регионе ее никто не знает, не получает.

– ДКРЕМ и КЭЦ должны были оповестить население за 10 дней до встречи, – возмутился Кайрат Шайжанов. – Соответствующее объявление должны были опуб­ликовать в одной из местных газет. Что касается онлайн-слушаний, вы ввели людей в заблуждение, а наши требования вообще проигнорировали.

Аким также потребовал, чтобы протокол, который ведется в онлайн-режиме, выдали на руки всем присутствующим на согласование. Его поддержал секретарь маслихата области Улытау Бауыржан Шингисов.

– Состоявшиеся общественные слушания незаконны, – заявил он. – С 8 июня 2022 года вступил в силу Указ Президента об образовании области Улытау. Какое отношение имеет к нашему региону представитель ДКРЕМ по Карагандинской области? Это самостоятельная область. Если бы заранее объявили, зал был бы полным, но горожане ничего не знали о встрече.

Также Бауыржан Шингисов отметил, что на таких важных слушаниях должен присутствовать председатель департамента ДКРЕМ или его заместитель. В Жезказган же приехал рядовой специалист…

Вопреки протестам слушания все же состоялись. Как сообщил председатель комиссии, главный специалист РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области Султан Садырбаев, заявление о проведении публичных слушаний от КЭЦ в адрес ДКРЕМ о повышении тарифа на электроэнергию поступило 29 июля 2022 года. Будучи гарантированным поставщиком электроэнергии на 10 локальных рынках Карагандинской и новообразованной области Улытау, КЭЦ представил ДКРЕМ материалы, обосновывающие новое повышение тарифов.

Начальник ПЭО ТОО «КЭЦ» Елена Кононирова назвала основные причины запроса на повышение тарифа на электроэнергию: рост предельных тарифов энергопроизводящих организаций; рост тарифов АО «КЕGОC» по транспортировке и балансировке электрической энергии; увеличение тарифов ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ» на покупку электрической мощности; недополученный доход, возникший в результате разницы между учтенными согласованными тарифами уполномоченным органом затратами на покупку, транспортировку и балансировку электрической энергии и фактическими зат­ратами; а также увеличение снабженческой надбавки, в которую входят зарплата сот­рудникам КЭЦ, а их около 90 человек, покупка канцелярских товаров и так далее.

– Лишь 7% от стоимости закупаемой электроэнергии потребителем – снабженческая надбавка, – подчеркнула она. – Растут цены у производителей и передающих компаний. Сегодня электроэнергия закупается у таких производителей, как Экибастузская ГРЭС-1, ЭГРЭС-2, АО «Майнакская ГРЭС» и ТОО «ГРЭС Топар». Предельный тариф производителей вырос с 8,55 тенге до 9,14 кВт•час, то есть на 7%.

КЭЦ предлагает увеличить стоимость электроэнергии рядовому потребителю на 11% (это 1,79 тенге), до 16,06 тенге за кВт•ч, без НДС. Ввести трех­уровневую систему оплаты для населения в зависимости от дохода. Основная нагрузка, по словам представителя КЭЦ, будет возложена на юридичес­кие лица, финансируемые из госбюджета. Их действующий тариф предлагают увеличить на 56%! С 33,55 тенге до 52,45 тенге кВт•ч, без НДС.

Доводы представителей ТОО «КЭЦ» не приняли ни общественники, ни депутаты. Бауыржан Шингисов выразил мнение, что представленные факты – лишь предлог поднять цену. К тому же за годы работы компании в регионе накопилось немало проблем, требующих немедленного решения, но ТОО «КЭЦ» бездействует, а только успевает повышать тариф.

Нет конца резонансным проб­лемам по выставляемым счетам за общедомовые нужды (ОДН) – за подъездное освещение, домофоны и тому подобное.

– По 50 КВт в месяц в каждой квартире за ОДН люди платят. Во всем доме четыре энергосберегающие лампочки в подъезде и домофон. Все списывают на потери. Откуда они? – потребовал ответа депутат. – Линии повреждены, все на скрутках, небрежно заизолированы старой изолентой. Получается, накручиваете киловатты сверху!

Бауыржан Шингисов также напомнил, что вместе с населением и общественниками проводятся проверки по ОДН, и контролеров никто не видел, поэтому сомнительно, что в КЭЦ работаеют 90 человек. Никто счетчики не проверяет, все идет онлайн через АСКУЭ. Затраты на канцтовары тоже стоит объяс­нить, ведь жезказганцы давно не видели бумажных квитанций на оплату.

Представители КЭЦ в свою очередь переложили ответственность за состояние оборудования и кабелей, подключенных к жилым домам, на КСК и городское предприятие электрических сетей (ПЭС) – электрические сети на их балансе. По мнению Бауыржана Шингисова, в следующий раз необходимо пригласить руководство ПЭС, чтобы все вместе объяснили, кто несет ответственность за потери и непомерные начисления.

Присутствующие жители Жезказгана также выразили сомнение в предоставленных обоснованиях ТОО «КЭЦ».

– У вас ничего нет – ни линий электропередачи, ни оборудования, электромонтеров, которые их обслуживают, тоже нет, – выступил аксакал Шамшибек Икласов. – Вы покупаете электроэнергию и перепродаете. Уверен, что и 40 человек не наберется, – возмутился аксакал.

Он также попросил объяснить следующий вопрос. Согласно заверениям КЭЦ, электроэнергию в регион поставляют из Экибас­тузской ГРЭС-1, ЭГРЭС-2, Топара, и меньше всего с Жезказганской ТЭЦ, почему же, когда случается авария на ТЭЦ, весь город остается без света?

Замечанию Елены Бекилдековой о том, что во время аварий на ТЭЦ отключается и оборудование передающих компаний, жезказганцы не поверили. По их словам, вышеуказанное оборудование находится между Жезказганом и Сатпаевым, а ТЭЦ – в другом районе города. А значит, потребитель получает электроэнергию с Жезказганской ТЭЦ.

– Вы ссылаетесь на какие-то недополученные доходы, но в вашей структуре уже заложена снабженческая надбавка, – сказал общественник Ринат Бикаев. – Это ваши якобы зарплаты, расходы. Не забывайте, что объем вырос у вас более чем на 10%, а значит, и валовой доход вырос на 10%, а может, и намного больше. Все финансовые данные в открытом доступе, сверить доходы нетрудно.

Ринат Бикаев считает, что данные слушания – манипуляция. Людям не дали подготовиться к встрече, скоординироваться. Также он выразил недоверие специалистам ДКРЕМ Карагандинской области.

– Не хочу быть голословным, но мое субъективное мнение, что ДКРЕМ конкретно Карагандинской области поддерживает монополистов, а не население, – подчеркнул он. – Это не раз подтверждалось административными делами антикоррупционной службы в отношении сотрудников ДКРЕМ. Только по инвестиционной программе предприятия, касающейся модернизации теплового и водоснабжения Жезказгана, исполнение которой ежегодно подтверждали ваши специалис­ты, были обнаружены несоответствия по исполнению на 2,2 миллиарда тенге. А население их оплатило, все расходы были включены в тариф. Получается, ДКРЕМ проверяет монополистов формально?

Активист-общественник также сделал акцент на строку, где КЭЦ планирует поднять тариф на электроэнергию юридичес­ким лицам, финансируемым из бюджета, на 56%. Это ведь тоже деньги налогоплательщиков, разве можно допускать такое?

– Мы оспорим ваши решения, это собрание нельзя признавать публичными слушаниями, тем более КЭЦ торопится успеть в срок, до 1 сентября, а ДКРЕМ протокол уже не хочет предоставлять, – резюмировал он.

Все слушания свелись к тому, что представители поставщика выслушали претензии населения, попытки объясниться не принимались людьми, так как накопилось много претензий к работе ТОО «КЭЦ».

Главный специалист РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области Султан Садырбаев выступил последним и в свою очередь отверг все претензии. По его мнению, ведомство работает согласно установленным правилам.

– КЭЦ уведомил о планах повысить тариф, и ДКРЕМ обязан рассмотреть заявку, – сказал он. – Все цифры, данные, которые сегодня были представлены, – пока только проект. Решение департамент примет на основе проведенного анализа.

Жезказганцы надеются, что прошедшие публичные слушания будут признаны несостоявшимися, их результаты не засчитают. В целом горожане надеются на честный тариф.